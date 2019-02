Strakonicko /OBRAZEM/ - Krajské I. třídy hrály čtvrté kolo a v B skupině I.B třídy se měnilo pořadí na čele tabulky.

Tam se dostali hráči Sousedovic, kteří v souboji ze Strakonicka přetlačili Volyni 2:1. Víkend přinesl další derby a v něm zatím stoprocentní Bělčice doma podlehly Sedlici 0:3. Sedlice se tak po dvou ztrátách z úvodu sezony rozjíždí k dobrým výkonům. Jednoznačnou partií se stal souboj Chelčic se Stachy. Po poločase byl stav 4:0 a ten vydržel až do konce utkání. První body v sezoně si připsali hráči Cehnic. Ti doma porazili béčko Prachatic 2:1 a utekli z chvostu tabulky. Výborný bod si pak přivezlo béčko Oseka z Vacova za remízu 1:1. Vacov by měl patřit k aspirantům na postup do A třídy, ze které po minulé sezoně spadl. Dražejov pak padl ve Čkyni 1:6.