Branky: 86. (PK) Linhart) – 16. Praveček, 35. Pajer, 74. Ott. ŽK: 3:4 (Jak. Rauscher, T. Pravda a Linhart – Koblasa, Praveček, Ott a Jelen). Diváci: 80. Rozhodčí: Votava – Dimitrov, Leiš.

Sestava Prachatic: Trnka – Jar. Rauscher, Škopek (74. Wagner), J. Pravda (63. Řezník), Luňáček – Kasík, Fürbach (65. Linhart), T. Pravda, Jak. Rauscher, Kovář – Makoš.

Prachatický celek doznal po skončení minulé sezony velkých změn a rychlý mladý tým béčka Táborska byl na začátek sezony pořádnou zkouškou. „Fotbal se hraje na góly, my si v úvodu šance vytvořili, ale góly nedali. Hosté byli velice efektivní a ze dvou šancí v první půli dali dva góly. My ne a proto jsme prohráli. Bohužel jsme přišli o další hráče. Ale kluci bojovali, fyzicky jsme na tom dobře, ale jak jsme předpokládali, tak nám po odchodu tolika hráčů chybí určitá kvalita,“ hodnotil utkání prachatický trenér Josef Raušer.

Ve druhém poločase fanoušci čekali větší tlak domácích, ale kromě šance Makoše a penalty Tatran na branku nevystřelil. „Z naší strany byla lepší první půle, tam jsme možná i soupeře převyšovali, ale ztroskotali na produktivitě. Nedostali jsme míč do sítě ani z malého vápna. Nedá se nic dělat, jdeme dál. Budeme pracovat s tím, co máme. Pokud budou kluci makat, tak se jim to vrátí na výsledcích,“ doplnil trenér Raušer.