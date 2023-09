Věřím, že pro diváky to atraktivní bylo, horší už pro nás hráče na hřišti. Pro oko diváka to ale musel být hezký zápas, protože padaly góly a některé z nich byly opravdu hezké.

A pro vás hráče?

Do stavu 3:1 to bylo dobré, když jsme pak ale dostali dva góly na 3:3, naše psychika dostala pořádně zabrat. Pro nás to ale mělo šťastný konec a o to byla pro nás výhra radostnější, než kdyby utkání skončilo 3:1. Kluci z Třebětic zřejmě pociťovali pravý opak, na druhou stranu Třebětice byly jedním z nejlepších týmů, jaké jsme potkali.

Vaše psychika dostala po vyrovnávacím gólu pořádně zabrat, ale třeba konkrétně vy jste se z toho šoku dokázal vzpamatovat docela rychle, když jste za dvě minuty dal vítězný gól…

Spoluhráč mi prostrčil balón mezi několika hráči a mě napadla jediná myšlenka, vystřelit zpoza vápna. Trefil jsem to pěkně k tyči.

Ze čtvrtého gólu jste měl největší radost? Byl nejdůležitější?

První dva góly byly taky důležité, ale ten můj třetí nás opět posadil na koně, protože předtím jsme ztratili dvoubrankový náskok. Z gólu na 4:3 jsme měli největší radost.

Soutěž je teprve na začátku, už nyní se ale ukazuje, že v Mirovicích to žádný tým opravdu nebude mít lehké, jak ostatně předpovídal i váš trenér. V čem spočívá vaše síla v domácím prostředí?

V Mirovicích je o něco menší hřiště, než je obvyklé, a většina soupeřů, která k nám přijede, se chvíli srovnává s jeho rozměry. My jsme na to zvyklí, takže nám jeho menší velikost relativně vyhovuje. Možná i proto, že náš tým patří věkovým průměrem mezi nejstarší v soutěži. Na našem hřišti si zkrátka víc věříme, domácí prostředí dělá své. My naopak máme problémy na větších hřištích soupeřů, byť mě osobně se na nich hraje lépe.

To se zřejmě ukázalo i v Třeboni, kde jste vysoko prohráli. Tam jste navíc svému mužstvu vy i váš bratr Jakub citelně chyběli…

To jsme byli ještě na dovolené, proto jsme se zapojili až nyní. Je pravda, že v Třeboni je hřiště větší, stejně jako třeba v Olešníku nebo v Hluboké nad Vltavou. Mně se na nich hraje lépe, protože mám větší volnost a mohu se víc rozběhnout. Jako celek se ale náš tým fyzicky cítí lépe na menším hřišti.

V I. A třídě jste skončili druzí. Byli jste vy hráči jednomyslně pro, aby se postoupilo do krajského přeboru?

Diskutovali jsme o tom. Říkali jsme si, že pokud z naší skupiny budou postupovat dva týmy, že do toho půjdeme. Asi bychom nechtěli jít do krajského přeboru jen kvůli tomu, že se z něj někdo odhlásí. S postupem jsme souhlasili i my starší hráči, protože mužstvo doplnilo několik šikovných mladých kluků, kteří mají ambici nás postupem času nahradit. Samotný postup je pro Mirovice úspěchem a věřím, že máme na to, abychom se pohybovali v klidném středu tabulky.

Dlouhodobě se potvrzuje, že nováčkové nehrají v krajském přeboru druhé housle. Věříte, že to bude i případ Mirovic?

Nejlepší týmy z I. A třídy mají na to, aby se v krajském přeboru prosadily. Podívejte se třeba na Roudné, které bude podle mého názoru hrát o nejvyšší příčky. O prvenství si to v krajském přeboru rozdá, odhaduji, zhruba pět mužstev. Ostatní budou usilovat o ten střed.

Řadu sezón jste účinkoval i v první lize. Jaký máte největší zážitek?

Největší zážitky jsem měl v pražských Bohemians. Do vršovického Dolíčku chodilo na fotbal hodně lidí a tím, že tribuny byly blízko hřiště, panovala tam skvělá atmosféra. Když jsme se tam navíc sešli s bratrem Jakubem, bylo to super. S Bohemkou jsem zažil návrat do první ligy a na tu euforii po postupu z druhé ligy nezapomenu.

Jak došlo k tomu, že jste se spolu s bratrem ocitli v Mirovicích?

Oba dva máme manželky z Mirovic. Bráchova žena sice není přímo z Mirovic, ale chodila s tou mojí do školy a jsou celoživotními kamarádkami. Když jsem končil v lize, neměl jsem už žádné velké ambice. A protože v Mirovicích je celá rodina ze strany mé ženy, měl jsem tady i kamarády. Právě oni mě oslovili, jestli si nechci za Mirovice ještě kopnout. Já jsem souhlasil, protože je zde výborná parta a navíc tu mám díky manželce příbuzné.