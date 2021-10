Mirovice – Velešín 2:0 (0:0).

„Nastoupili jsme opět bez pěti hráčů základní sestavy, navíc se sebezapřením hrajícím naším nejlepším snajprem Matějem Štochlem. Přesto jsme proti předposlednímu mužstvu tabulky nastupovali do utkání jako favorit. Protože Velešín inkasuje mnoho gólu, věřili jsme, že si polepšíme i skóre. Ovšem kdo se přišel podívat na toto utkání, nevěřil vlastním očím, co naši chlapci na hřišti předváděli. Hned od počátku velešínští hráči svoji agresivitou začali naše kluky přehrávat a jejich největší šance přišla hned ve čtvrté minutě, kdy nastřelili břevno domácí branky. V podstatě celý první poločas se odehrál ve stejném rytmu, kdy hosté hrozili z takových pološancí, které jim z politováním připravovali hlavně naši záložníci. I domácí měli dvě velké v první půli ojedinělé šance, ale s hlavičkami Císaře a Matěje Štochla si hostující brankář poradil. Do přestávky se šlo za bezbrankového stavu a domácí diváky musely bolet oči,“ hodnotil první část utkání mirovický Břetislav Mikeška.

„Druhý poločas už přeci jenom vypadal z naší strany lépe, ale naše hra byla opět omezována velkým množstvím špatných přihrávek. Za zmínku stojí až 76 minuta, kdy se měnilo poprvé skóre ve prospěch domácích. Ze zmatků v obraně hostů se po dlouhé době trefil kapitán Roman Peterka. Ve druhé minutě nastavení potom utekl všem Kuba Převrátil a zakončoval do prázdné branky na 2:0 pro domácí. Fotbal ovšem z naší strany plakal a nevím, jestli by tento výkon stačil příští týden v Roudném. Ještě jedna zajímavost. Za Velešín nastoupil v záloze Kysela Miloš, rok narození 1962. Nehrál vůbec špatně a proto všichni musíme před tímto pánem smeknout,“ doplnil k utkání Břetislav Mikeška.