Trenéru Raušerovi chylělo na zápas několik hráčů základní sestavy. Sahnout musel hlavně do defenzivy, když chyběl kapitán a stoper Jiří Pravda, defenzivní záložník Hornát i levý záložník Hušek. "Tentokrát Pravda, Hornát i Hušek citelně chyběli. To jsou hráči, kteří se těžko nahrazují. Škoda, kdyby byli, asi by to byl zápas ještě ve větší kvalitě. Ale nějak nám docházejí hráči," komentoval situaci se sestavou trenér Josef Raušer a doplnil k hodně mladé záložní řadě (až na zkušeného Sedláčka): "Je to trend, který chceme dělat. Má to dobré pasáže, ale neudržíme potřebnou výkonnost po celé utkání. Ale kluci získávají zkušenosti a jdou nahoru."

Zápas samotný mohl skončit jakýmkoliv výsledkem. "Dvacet minut jsme hráli podle našich představ, měli tři gólovky, ty nedali a pak se po standardce trefil Jakub Rauscher. Od nějaké 25. minuty jsme již skoro tradičně přestali hrát, soupeř byl pohyblivější a více na balonu. Ač jsme o tom o přestávce mluvili, tak se z toho hráči neponaučili. Vlezli jsme na hřiště a začali stejně. Táborsko nás ze standardky zbytečně potrestalo. Pak jsme znovu neproměnili dvě gólové šance, přišlo vyloučení po druhé žluté a bylo to nahoru dolu. Mohli jsme jak vyhrát, tak i prohrát. Bod asi odpovídá průběhu utkání," shrnul duel Josef Raušer a doplnil: "Nedá se nic dělat, jdeme dál. Míč je kulatý. Mrzet nás může to, že jsme neodskočili na dvě tři branky a mohlo to být v klidu. Ale fotbal to byl zajímavý a musel se líbit."

Na Tatran čeká zajímavý los. Nyní hraje s Olešníkem, pak jede na poslední Blatnou a po dalším kole doma jede na předposlední Čimelice. "Každý zápas je jiný. Hodně záleží na tom, v jakém budeme složení. Máme zraněné, hráči ubývají a pak se snižuje kvalita. Zkrátka půjdeme zápas od zápasu," nechce spekulovat ohledně dalšího vývoje soutěže Raušer.

Tatran Prachatice - Táborsko B 1:1 (1:0)

Branky: 19. Jakub Rauscher - 60. Škrleta. ŽK: 3:1 (T. Pravda 2, Sedláček - Trantýr. ČK: 1:0 (70. T. Pravda). Diváci: 100. Rozhodčí: Dunovský - Krčín, Votava.

Sestava Prachatic: Jar. Rauscher, Kupka, Makoš, Kovář - Srch (69. Kasík), T. Pravda, Jakub Rauscher (78. Linhart), Sedláček - Iliev (85. Wagner), Pecka.