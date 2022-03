Trenér Milevska Miroslav Strnad spokojen být nemůže. Jeho tým sahal po bodu, ale nemá žádný. „Je to škoda. Bod, když si vezmeme šance, bychom si zasloužili. Ale dostali jsme dva góly po chybách. Domácí kopali velice dobře standardky. My naopak góly nedali, o to víc nás to mrzí, když na bod bylo,“ shrnul utkání milevský trenér Strnad.

Milevští nedokázali uhlídat domácího Pecku, který dal všechny tři góly Tatranu. „Občas se stane, že hráči zápas takto vyjde. Některé góly byly z naší strany smolné či hloupé, ale s tím se již nic neudělá,“ doplnil trenér Strnad.

Při rozhodujícím gólu byl prachatický hráč sám před odkrytou brankou. „Špatně jsme pokryli roh, přestože jsme hráče o přestávce upozorňovali na to, že domácí kopou standardky velice dobře. Bohužel, donesl to tam v klíně,“ popsal rozhodující moment trenér Strnad.

Přestože odjeli zpod Libína Milevští bez bodu, předvedli výkon, na kterém se dá stavět. „Určitě je na čem stavět. My máme především problém s velkou marodkou, chybí prakticky pět hráčů ze základní sestavy. V týdnu ještě vypadl Ondra Kosobud, na kterém jsme chtěli stavět. Kluci bojovali, škoda porážky," doplnil trenér.

Tatran Prachatice – ZVVZ Milevsko 3:2 (1:1). 15., 52. a 69. Pecka – 27. a 67. Kortan. Rozhodčí: Přibyl – Boček, Panský. Diváci: 100.

Sestavy – Tatran Prachatice: Trnka – Jar. Rauscher, Kupka, J. Pravda, Makoš – Srch (69. Kovář), Hušek, T. Pravda (88. Škopek), Sedláček – Pecka (90. Wagner), Iliev (72. Linhart). ZVVZ Milevsko: P. Dvořák – Kálal (60. M. Dvořák), Vakoč, Hejl (79. Pich), Málek – Přibyl, Marvan, Souček, Kortan – Sedláček (60. Süsmelich), Hadáček.