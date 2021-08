Soupeře z nejsilnějších hostili v dalším kole krajského přeboru fotbalisté Protivína. Zavítal k nim Olešník, který za tři kola neztratil ani bod a neinkasoval ani jeden gól.

Krajský fotbalový přebor Protivín - Olešník | Foto: Deník/ Jan Škrle

Utkání samotné se brankově vyvíjelo pro domácí velmi dobře. vedli již o dva góly, ale o vedení přišli. Přesto panuje i s bodem spokojenost. „Do zápasu jsme vstoupili aktivně a vytvořili si tlak a standardní situace, ze kterých vyústil pokutový kop, který bezpečně proměnil Míra Vorel. Po naší úvodní patnáctiminutovce se hra vyrovnala a s přibývajícím časem začali být nebezpečnější hosté a hlavně díky Márovi Hanusovi v bráně jsme šli do kabin za stavu 1:0. Do druhého poločasu jsme šli s cílem hrát aktivitě a přidat ještě nějaký gól, protože bránit těsné vedení by se nám vymstilo. A hned ve 47. minutě se nám po rohovém kopu díky Lukáši Hálovi podařilo jít do dvoubrankového vedení. Ale hosté zbraně nesložili a trpělivou kombinační hrou po zásluze vyrovnali. I přes ztrátu dvoubrankového vedení jsem s výsledkem spokojen a hráčům jsem poděkoval za nasazení a odvedený výkon,“ komentoval utkání protivínský trenér Miroslav Říha.