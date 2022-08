Branky: 23. Peiger, 69. Prokeš – 87. Šourek. ŽK 2:2 (Prokeš, Šindelář – Breibisch, Antony). Diváci: 70. Rozhodčí: Dunovský – Lepič, Hanzlíková.

Sestava Semic: Dvořáček – Buchtele, Zborník, Listopad, Antony – Šourek, Blažek, Hrala, Čedík, Forman – Valach.

Tým z Písecka postihla personální krize. Do hry byli připraveni i trenér Marcel Nousek a asistent Filip Breibisch. „Chybělo nám ze širšího kádru hned jedenáct lidí. Zkrátka se to všechno sešlo tak, že jsme sestavu opravdu lepili,“ povzdechl si trenér Marcel Nousek.

Zápasy s Rudolfovem se vždy vyznačují mnoha někdy až tvrdými souboji. „Domácí tam mají vysoké hráče a bylo to opravdu hodně soubojové. A navíc se na Rudolfově hraje na menším hřišti. Nám to moc nesvědčilo, ale nechceme se na to vymlouvat. Zkrátka jsme nehráli naši hru a zápas nám celkově nevyšel. Snižovali jsme až pět minut před koncem utkání a již jsme se nedostali do žádného tlaku, ze kterého bychom se mohli pokusit vyrovnat,“ shrnul utkání semický trenér Marcel Nousek a doplnil: „Škoda, že jsme měli tolik absencí, mohli jsme je více potrápit. Takto jsme vlastně ani nemohli střída, nemohli jsme to oživit.“

Tentokrát se museli se soupeřem o míče hodně přetahovat, další kolo bude naopak o fyzické zdatnosti. Do Semic přijede mladý celek béčka Táborska. „Mladíci z Táborska budou hodně rychlí. Uvidíme, jak nás prověří. Bude to zase zcela jiný zápas a já věřím, že se nám vrátí do sestavy hráči, kteří tentokrát nebyli například z pracovních důvodů.“ naťukl již další utkání trenér.