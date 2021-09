Vimperk – Mirovice 0:3 (0:1). 23. O. Kocourek, 61. (PK) J. Převrátil, 84. J. Mašek.

„Odjížděli jsme do Vimperka povzbuzeni první výhrou v soutěži. I když soupeř nezískal ještě žádný bod, nechtěli jsme nic podcenit. Naši hráči opět začali způsobem, uvidíme co nám soupeř dovolí a potom začneme hrát, takže Vimperští si po našich chybách vytvořili dvě gólové šance, které zneškodnil nestárnoucí brankář Čejdík. Poprvé jsme udeřili asi ve dvacáté minutě, kdy po trestném kopu Ondra Kocourek uklidil hlavou míč do sítě domácích. Po tomto gólu se hra víceméně odehrávala ve středu pole a z prvního poločasu stojí za zmínku už jen tyč domácích,“ komentoval první dějství mirovický Břetislav Mikeška.

„Do druhého poločasu jsme nastoupili s vědomím, že jednogólový náskok nám na zisk bodu stačit nebude. Obě mužstva si vytvářela šance, ale bez úspěchu v zakončení. Až v šedesáté minutě byl v pokutovém území domácích faulován Matěj Štochl a rozhodčí nařídil pokutový kop. Ten proměnil Kuba Převrátil a přinesl důležité dvoubrankové vedení, které v osmdesáté třetí minutě potvrdil ještě po akci Michala Huleše do otevřené obrany po jeho nezištné přihrávce Honza Mašek,“ komentoval druhou půli B. Mikeška a doplnil: „Potvrdili jsme body z domácího prostředí a posunuli se do klidnějších vod tabulky. I když výsledek vypadá jednoznačně, domácí nepůsobili vůbec špatným nebo odevzdaným dojmem a je na nich vidět tíha nevydařeného začátku. Myslím, že se zvednou a budou se postupně výsledkově určitě lepšit.“

Kaplice – Semice 1:2 (0:1). 86. V. Kuchař – 11. P. Keclík, 64. L. Zborník.

„S klukama v kabině jsme věděli od začátku, že to nebude jednoduché utkání a rozhodně jsme Kaplici měli co vracet. Do utkání jsme vstoupili velice dobře a myslím, že zaslouženě šli do vedení. Bohužel jako vždy, po vstřelení branky přestáváme hrát a tak jsme dali šanci domácím, které jsme svým nedůrazem dostali do hry a nechali se přehrávat. K našemu štěstí si ale nedokázali vytvořit větší šance a my si mohli o poločase oddechnout. V kabině jsme se uklidnili, řekli si nějaké věci a každý chtěl zápas dotáhnout do vítězného konce. Do druhé půle jsme vstoupili opět aktivně a právem vstřelili vytoužený druhý gól po rohu, kdy to Čedík posadil přesně na hlavu nehlídaného Zborníka. Možná jsme si naivně mysleli, že to Kaplici položí a my to v klidu dohrajeme, ale opak byl pravdou. Čím více nám ubývalo sil, tím více nás Kaplice tlačila a v pět minut před koncem vstřelila trochu šťastnou branku, která naštěstí byla poslední a my se tak mohli radovat z vydřených bodů. Musím pochválit všechny kluky, protože na hřišti, i když se zrovna nedařilo, opravdu bojovali do poslední minuty, pracovali jako tým a ukázali svoji sílu,“ shrnul utkání asistent trenéra Semic Filip Breibisch.