„Druhý poločas jsme opět začali , jako kdybychom ještě seděli v kabině a Nová Ves nás začala přehrávat. Štěstí, že se v padesáté minutě ještě trefil Honza Císař a my šli do vedení 4:0. Od tohoto momentu nás hosté začali přehrávat. Jejich převaha vyústila vstřelením dvou branek během deseti minut mezi šedesátou a sedmdesátou minutou. Kluci si poté uvědomili, že se utkání takto dohrát nedá, začali znovu hrát a přes nevyužití několika šancí utkání již v klidu dohráli,“ přidal ke druhému poločasu B. Mikeška a doplnil: „Za první poločas před klukama smekám, ale vůbec naše hra láká konečně i diváky, kterých přišlo i v tento pro fotbal nepříjemný čas, hrálo se od 12.30 hodin, něco přes dvě stovky.“

„I přes množství zraněných hráčů přišlo jedno pozitivum a na hřišti se poprvé v této sezoně objevil Vlasta Ševr, bývalý hráč Příbrami, a hned jeho dirigentské schopnosti byly znát. Na soupeře jsme vlítli nevídaným způsobem, už ve dvanácté minutě jsme mohli vést klidně o čtyři branky, ale naše střelecká neschopnost a hostující brankář byli proti. Poté zahrozili z rohového kopu hostující hráči, ale gólman Čejdík bravurně chytil. To bylo ze strany hostí v prvním poločase vše. Kluci trochu tlak zmírnili, zklidnili se a konečné začali dávat góly. Jako první se z přímého kopu trefil Kuba Převrátil a poté vždy asi po pěti minutách začal skórovat Matěj Štochl. Kdo se přišel podívat na fotbal, určitě nelitoval, protože si myslím, že tak kvalitní fotbal jsme ještě v sezoně nehráli a hosté museli být hodně rádi, že šli do kabin pouze s třígólovým mankem,“ shrnul první půli mirovický Břetislav Mikeška.

„Dlouhodobě nás provází absence několika hráčů a musí nás doplňovat kluci z béčka. Dlouho jsme se ve Vodňanech nemohli rozehřát a dělala nám problém jejich důrazná hra s napadáním. Nedařilo se nám kombinovat a přicházeli jsme tím o hodně balonů, hlavně ve středu hřiště. V první půlce moc šancí vidět nebylo a za naši pasivitu jsme ve 35. minutě dostali gól. Ve druhém poločase jsme začali více napadat a měli více ze hry. Vypracované šance však pochytal gólman Vodňan. Domácí hrozili pouze ze standardek a bylo vidět před koncem, že jim docházela šťáva a koncentrace. Po sérii standardek přišlo vyrovnání po rohovém kopu. Hodně nás to nakoplo a po řadě brejkových akcí jsme nakonec byli šťastnějším týmem,“ shrnul utkání semický trenér Marcel Nousek.

Do vývoje A skupiny fotbalové I.A třídy mají stále co více říci oba celky z Písecka. Semice i Mirovice tlačí na nejlepší týmy celé soutěže.

