Když se ohlédnete ve své fotbalové kariéře zpět, dal jste již v mistrovském zápase čtyři branky? Dal, ale bylo to v dorostu, takže nějakých osm let zpátky. V chlapech nemám ani žádný hattrick, až nyní se to takto pěkně povedlo.

Čtyřmi góly jste v klubové tabulce dotáhl tradičního kanonýra Davida Dumského.

Konečně ho někdo sesadí z pozice našeho nejlepšího střelce. (smích)

KANONÝR DENÍKU: David Krejča se toho nebál, tři penalty znamenaly hattrick

Jste klasický hroťák, nebo jste střílel z jiného postu?Teď jsem se konečně propracoval na hrot útoku. Už jsem si to zkusil všude od gólmana až po útok. Taková děvečka pro všechno. Rok zpátky jsem dokonce odchytal celou polovinu sezony.

Jak jste viděl ze své pozice ty čtyři branky do sítě Stach?

Prakticky pokaždé to bylo po centru či nahrávce do vápna. Bylo to o tom se protlačit přes stopera a jen se přesně trefit. Všechno to bylo z vápna po míčích před brankáře.

KANONÝR DENÍKU: Jakub Jůzek si vystřílel již třetí hattrick této sezony

S kým jste si to na hřišti nejvíce dával?Většinou to David Dumský zatáhl a přihrával z lajny, pěkně to připravuje i Honza Petráš, nebo Zdeněk Mikeš, když vyhraje souboj na středu hřiště. Ti to tam dávají do vápna nejvíce.

Sedlice měla výkony jako na houpačce, chvíli jste hodně tlačili na čelo tabulky. O čem se v tomto smyslu bavíte v kabině?

Na postup již to asi není, na sestup také ne, ale důležité je, abychom bavili naše fanoušky. Je to hodně o pohodě v týmu, pak se daří na hřišti a spokojení jsou i naši fanoušci.

KANONÝR DENÍKU: Zdeněk Svoboda pokořil soupeře šesti přesnými trefami

Za tři a více branek bývají v kabině od pokladníka vypsány určité „prémie“. Co Vás čeká, co přinesete spoluhráčům?Už jsme o tom mluvili s pokladníkem a vypadá to, že se se čtyřmi góly ani nepočítalo, tak tam žádný poplatek vyměřený není. Ale nějakou tu basičku samozřejmě do kabiny přinesu.

Zdroj: Deník