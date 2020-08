Velká fotbalová sláva se uskuteční v sobotu ve sportovním areálu v Protivíně, kde místní fotbalový klub oslaví 100 let od svého založení.

Protivínský fotbal oslaví v sobotu sté narozeniny. | Foto: Jan Škrle

Sláva se ponese samozřejmě v duchu fotbalu. Na programu je turnaj kategorie starších žáků a do hry se dostane i dospělý A-tým, který se v nadcházející sezoně krajského přeboru bude snažit co nejvíce přiblížit splnění snu v podobě postupu do divize.