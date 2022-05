Domácí od začátku šlapali jako dobře namazaný stroj a v zakončení se prosazovalo hlavně dravé mládí, První čtyři branky dávali hráči, kterým ještě nebylo 23 let. To je skvělá vizitka a je na co navazovat nejen do dalších zápasů, ale i sezon.

Protivín se tak již nalepil na široký střed tabulky a může sezonu dohrávat v klidu a pohodě.