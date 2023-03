Ve třetím jarním kole krajského přeboru ze zástupců Písecka bodoval jen Protivín. Jeho hráči prohrávali s favorizovaným Olešníkem už 0:3, ale dokázali se vzchopit a dovést zápas k remíze. Milevsko doma odehrálo proti hradeckému lídrovi dobrý zápas, ale zklamalo v koncovce. Semice na půdě béčka Táborska vyhrály první poločas, ale po přestávce je postihl kolaps a nakonec inkasovaly sedm gólu. Jak utkání hodnotí trenéři?

Fotbalisté Protivína prohrávali s Olešníkem už 0:3, ale nakonec dovedli utkání k dělbě bodů. | Foto: Jan Škrle

FC ZVVZ Milevsko – FK Jindřichův Hradec 0:2 (0:0)

Miroslav Strnad, trenér Milevska: „Z naší strany to vůbec nebyl špatný výkon. Byl poctivý, fotbalový, zápas jsme odbojovali, ale nebyli jsme schopní dát gól. Bohužel, potýkáme se se špatnou koncovkou, trápíme se s tím od prvního jarního utkání. To, co nám tam padalo na podzim, teď ne. Měli jsme několik velmi dobrých šancí, tu největší v první půli Kortan, ale jeho střelu vytěsnil na roh hradecký brankář, který svůj tým podržel i v jiných momentech. Když to zjednoduším, hosté měli dvě příležitosti a dali dva góly, my nic.“

Branky: 62. F. Waník, 90.+1. Strejček. ŽK: 1:5 (Kálal – Rejthar, Madar, R. Mischnik, Šmíd, M. Völfel). Rozhodčí: Novotný – Mach, Kaštánek. Diváci: 140.

Milevsko: Neužil – Kálal (72. Süsmelich), Vakoč, Kosobud, Málek – Kortan, Souček (46. Bártík), Marvan (86. Baštýř), Přibyl (72. Pich) – Hadáček, Petřík.

FK Protivín – FK Olešník 3:3 (0:2)

Miroslav Říha, trenér Protivína: „Úvodní poločas se nám vůbec nepovedl a prohráli jsme ho 0:2, i když jsme za stavu 0:1 měli dvě stoprocentní šance na vyrovnání Když jsme hned po třiceti vteřinách druhé inkasovali potřetí, myslel jsem, že je hotovo. Naštěstí po kombinaci nejzkušenějších hráčů Míry Zacha se zakončujícím Mírou Vorlem se nám podařilo protrhnou střeleckou smůlu a v ten moment jsme si začali konečně věřit. Po hodině hry Patrik Hrachovece přidal druhou trefu. Vyrovnat se nám podařilo opět po individuální akci Adamem Petrem. Remíza je asi zasloužená, ale určitě radostnější pro nás. Týmu bych chtěl za výkon ve druhé půli poděkovat, protože srovnat skóre z 0:3 se podaří tak jednou za pět let.“

Branky: 54. Vorel, 58. Hrachovec, 75. Adam – 16. a 46. Beko, 33. Toth. ŽK: 3:4 (Vojík, Vojta, Říha – Szó, Dudek, Nohava, Tomášek). Rozhodčí: M. Vican st. - M. Vican ml, Brych. Diváci: 150.

Protivín: Váverka - Vojík (70. Štěpka), Vojta, Nedvěd, Zach – jar. Vorel (87. Kozák), D. Bečvář, Hrachovec (88. Kvasnička), Říha, Urban (46. L. Buko) – Petr.

FC Silon Táborsko B – FC AL-KO Semice 7:2 (1:2)

Filip Breibisch, asistent trenéra Semic: „Těžko hodnotit takovýto zápas. Po prvním poločase vedete 2:1, i když se štěstím, ale během šesti minut druhé půle soupeři doslova darujete čtyři branky a je po zápase. To se prostě nemůže stát. Musím jen pogratulovat soupeři, který byl po celé utkání lepší a zaslouženě vyhrál. My se s ním snažili držet krok, ale individuálně jsme propadli a neplnili to, co jsme měli. Hráči Táborska měli větší chuť i odhodlání a my se z toho musíme poučit.“

Branky: 51., 53., 57. a 82. Ede, 20. Chotovinský, 56. Tolno, 88. Neužil – 16. Valach, 40. Listopad. ŽK: 1:0 (Neužil). Rozhodčí: Albert – Dimitrov, Pečenka. Diváci: 80.

Semice: Vondrášek – Pohnán, Sádlo, Listopad – Kačírek (72. Buchtele), J. Keclík, Zborník (72. Pšenička), Blažek, Forman (60. P. Valach) – P. Keclík (60. Linhart), M. Valach.