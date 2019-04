Ještě do poločasu se jim ale podařilo skóre po trefách Dvořáka a Novotného otočit.

Při odchodu do šaten počastoval střelec roudenského gólu Otepka delegáta utkání nadávkami a do druhé půle již kvůli červené kartě nenastoupil. Cesta za třemi body však byla pro milevské fotbalisty ještě hodně trnitá, ale nakonec to zvládli.

„Z naší strany to bylo ubojované vítězství. Roudné hrálo ve druhém poločase v deseti lidech, ale místo abychom naše vedení navýšili, neproměňovali jsme šance a soupeř naopak vyrovnal. Nakonec jsme díky trefě Petra Dvořáka vyhráli 3:2. Proti deseti hráčům se někdy hraje hůř než proti jedenácti. Ale zaplaťpánbůh, že jsme vyhráli. Kromě Vakoče nám chyběl taky Pavel Dvořák, jehož v bráně nahradil gólman z béčka Václav Mára,“ zhodnotil zápas trenér Miroslav Strnad.

Fakta z utkání:

Roudné – Milevsko 2:3 (1:2) - Branky: 11. Otepka, 56. Píša – 20. a 74. Dvořák, 44. Novotný, ŽK 3:0 (Otepka, Cahyna, Vogl), ČK 2:0 ( Otepka, Vogl), 120 diváků, rozhodčí Kroutl – Koranda, Krauskopf.