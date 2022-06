Z pohledu diváka to byl spíše pouťák. Když domácí zapnuli, měli převahu, ale evidentně více chtěl hrát soupeř. „Připomínalo mi to zápas se Strakonicemi. Jednak našim výkonem a jednak výkonem rozhodčího. Chvílemi to opravdu bylo spíše jako pouťák a více než fotbalem se diváci někdy více bavili až humornými věcmi. Lepili jsme sestavu, se zraněním nastoupili Kovář a Hušek, museli jsme stáhnout ještě kluky z céčka. Propadali jsme v defenzivní činnosti. Nahoru to ještě bylo jakž takž, ale dozadu se nikomu nechtělo. Zápas klidně mohl skončit 7:5 pro Protivín, tak to alespoň bylo na šance,“ shrnul utkání prachatický trenér Josef Raušer a dodal: „Mrzí mě výkony některých hráčů. Pořád je to krajský přebor. Půl roku zde rozdáváme fanouškům fotbalovou radost a pak si to přístupem ve dvou zápasech zkazíme. Ale nemohu to odehrát já, každý z hráčů musí vědět, co tam na hřišti odvedl.“

I přes tři inkasované góly byl nejlepším hráčem domácích gólman Hopfinger. „Pepa chytá dlouhodobě výborně. Drží to i Jirka Pravda s Tomášem Kupkou a někteří další. Naopak jiní mě zklamali. Ale musí jich hrát všech jedenáct, v pěti to nejde, to je málo. Ale Hopfinger určitě výborně, stejně jako předtím v Jankově či doma proti Českému Krumlovu.

Evidentně spokojenější byl lodivod protivínského celku. „Samozřejmě mám radost z vítězství, myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. Jen mě mrzí, že jsme nedali více branek. Koncovka nás zkrátka trápí, kdybychom šance proměňovali, mohli jsme v Prachaticích dát pět i více branek. Na druhé straně jsem rád, že jsme zvítězili. Myslím si, že jsme byli lepším týmem, především více chtěli hrát. Domácí obraně dělali problémy naši rychlí hráči a z toho pramenily vytvořené šance,“ komentoval utkání trenér Miroslav Říha.