Branky: 4. Benda, 35. Voráček, 60. Klíma – 18. a 47. Makoš, 45. Rauscher, 89. Linhart.

Prachatice: Hopfinger – Jar. Rauscher, J. Pravda, Kupka, Kovář – Kasík (79. Srch), Jakub Rauscher (46. Linhart), Hornát, T. Pravda, Sedláček – Makoš.

V prvním poločase domácí dvakrát vedli, Tatran dvakrát srovnal. Ve druhé půli se situace obrátila jen s tím rozdílem, že Jankov na čtvrtou branku Tatranu již nedokázal odpovědět. „Hrálo se uvolněně, byl to docela pěkný fotbal. V první půli jsme byli nebezpečnější, měli více šancí a zaslouženě to bylo 2:2. Po nástupu do druhé půle jsme šli do vedení, soupeř srovnal a v závěru byl o něco nebezpečnější. My ale utekli do brejku a rozhodli. Konečně se to štěstíčko otočilo čelem k nám. Na druhé straně ty tři obdržené góly byly až moc laciné. Chtěli jsme uhájit čtvrté místo, což je pro mě pořád dobrý výsledek. To snad již udržíme. Jinak bylo znát, že Kuba Rauscher musel do práce, a tak v půli střídal. Na druhé straně Linhart, který tam místo něho šel, na gól nahrál a rozhodující dal. Celkově mohu být s fotbalem spokojený. Remíza by možná více odpovídala vývoji hry, ale jak říkám, štěstíčko se tentokrát přiklonilo k nám,“ shrnul utkání v Jankově prachatický trenér Josef Raušer.

V předposledním kole hostí Prachatičtí Protivín, hraje se v sobotu od 17 hodin. O týden později končí sezonu v Dražicích.