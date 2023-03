Úvodní jarní kolo fotbalového krajského přeboru nabídlo i derby Písecka, v němž se zrodilo překvapení. Milevsko v něm totiž na domácí půdě podlehlo nováčkovi ze Semic 0:1.

Fotbalisté Semic v jarní premiéře krajského přeboru zvítězili v Milevsku 1:0. Ilustrační snímek. | Foto: Jan Škrle

Oba celky se poprvé po zimní pauze představily na přírodní trávě, což se na jejich hře projevilo a pohledných kombinačních akcí k vidění příliš nebylo. Rozhodnutí padlo těsně před přestávkou, kdy se prosadil hostující Pavel Keclík. Milevsko se po změně stran snažilo s nepříznivým vývojem něco udělat, ale Semice cenné vítězství uhájily.

Miroslav Strnad, trenér Milevska: „Pro nás je to velké zklamání. Konečný stav asi dění na hřišti neodpovídá, nicméně hosté byli důraznější a dali jeden gól, my žádný. Náš výkon nebyl optimální, nenavázali jsme na výsledky z přípravy, proto jsme zklamaní. Absolutorium zaslouží za svůj výkon Přibyl.“

Marcel Nousek, trenér Semic: „Zápas se nám povedl především výsledkově. Herně to ještě optimální nebylo i díky tomu, že jsme po zimní pauze poprvé hráli na přírodní trávě. Stejně tak Milevsko, takže to bylo pro oba celky složitější a místo fotbalové krásy to byla spíše nakopávaná. Ale šancí se urodilo celkem dost. My jich podle mého měli o něco víc a jsme rádi, že se nám aspoň jednu povedlo na konci prvního poločasu zužitkovat, když se trefil Pavel Keclík. Pro nás je to super výsledek, možná jsme o ten gól byli lepší.“

FC ZVVZ Milevsko – FC AL-KO Semice 0:1 (0:1)

Branka: 45. P.Keclík. Rozhodčí: Cigáň – Krčín, Vican. ŽK: 2:2 (Vakoč, Petřík – Zborník, Pohnán. Diváci: 100.

Milevsko: Michal Hejl – Kálal, Kosubud, Vakoč, Málek – Kortan (74. Pich), Souček (57. Stejskal), Süsmelich (46. Hadáček), Přibyl – Marvan (79. Martin Hejl), Petřík.

Semice: Dvořáček – P. Valach, Holub, Pohnán – Kačírek (79. Pšenička), Zborník, J. Keclík, Forman (60. Listopad) – Blažek (90. Řezáč) – P. Keclík (86. Linhart), M. Valach (46. Veleman).