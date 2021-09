Prachatičtí fotbalisté hostili v dalším kole krajského přeboru poslední Blatnou. Byli jasným papírovým favoritem a nakonec slavili výhru 2:0.

Fotbalový KP: Prachatice - Blatná 2:0. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Tři body samozřejmě těší, ale spokojenost mohla být na domácí straně jen částečná. „Když jsem se díval na zápasy Blatné, tak její výkony nejsou tak špatné, jak napovídá tabulka. Ale Blatenští neproměňují šance. Tentokrát soupeř zalezl a bylo to spíše o nácviku přihrávek než o fotbale. Soupeř měl první nebezpečnou střelu na naší bránu až někdy deset minut před koncem zápasu. Mezi tím se nechali zbytečně vyloučit. Na druhé straně my dnes selhali v koncovce. Měli jsme čtyři či pět jasných šancí. Mohlo to být klidně o pět branek. Nicméně body mají stejnou hodnotu. Kdyby my někdo před zápasem řekl, že vyhrajeme 2:0, tak to beru, po zápase jsem trochu rozmrzelý, protože na minimálně čtyři góly bylo. Příště by nás to mohlo stát body. Již v Olešníku jsme neměli koncovku dobrou a musíme na tom zapracovat. Jinak herně to kluci zvládli dobře a body zůstaly doma zaslouženě. Máme osmnáct bodů, ještě tři a jsme skoro zachráněni,“ komentoval utkání prachatický trenér Josef Raušer.