Jak hodnotíte podzimní část sezony?

Pokud budu mluvit za sebe, tak je to pro mě zklamání. Čekal jsem trošku lepší hru především doma. Na druhou stranu jsme hostili lídry tabulky Roudné (2:2), Mirovice (1:1) a Strunkovice (0:3), což byly těžké zápasy. Na druhou stranu jsme nezvládli zápasy s Vimperkem (1:2) a Planou (3:3). S venkovními zápasy to bylo o něco lepší herně kromě dvou utkání. A to v Kaplici (0:0) a Kamenném Újezdu (3:0).

Které zápasy se vyloženě nepovedly a v čem?

Začnu zápasem v Kaplici, kdy hrajeme skoro 60 minut proti devíti a 30 minut proti osmi lidem a nevstřelíme jediný gól. Na to navážeme domácí prohrou v derby s Vimperkem (1:2) což se může v těchto zápasech stát, i přesto, že vedeme 1:0. Za nepovedený zápas můžeme považovat rovněž domácí duel s Planou, když vedeme 2:0, po neskutečných chybách si necháme zápas otočit na 2:3 a zachraňujeme remízu 3:3 na poslední chvíli. No a na závěr totální kolaps. Zápas v Kamenném Újezdu. Tady nelze z naší strany hodnotit nic. Za mě si nepamatuji tak nepovedený zápas a ostudnou prohru 3:0. Zde byli někteří hráči už na dokopné. Celkově ve všech utkáních byl problém s křídelní hrou. Hráči si nedovolují jeden na jednoho, k tomu spousta nepovedených centrů a finálních přihrávek. U některých zřejmě i kondiční problémy případně hlava. Chybí takové to sebevědomí. Před zápasem a na tréninku je ho až přespříliš, jenže pak ho přenést na hřiště už je horší.

Jsme sice uprostřed, ale čtyři body od sestupu, hodnotí podzim trenér Lukáš Sýs

Naopak ty povedenější? Určitě je na čem stavět.

Asi zápasy s favority soutěže, to znamená Roudné, Mirovice a Strunkovice. S Roudným a Mirovicemi jsme remizovali. A poměrně dobrý byl i poločas se Strunkovicemi, pak se to zlomilo po hloupé penaltě a v závěru trestali z brejků, což umí. Také ve Dvořišti byl z naší strany poměrně dobrý výkon, kde domácí podržel brankář Jirkal a tak jsme si odváželi pouze bod. Ve Vodňanech jsme sice prohráli 1:0, ale z naší strany to byl zodpovědný venkovní výkon, ale tradičně v této sezoně se nám nedařilo proměnit nějakou tu šanci.

Sestavu a výkonnost omezovala různá zranění či jiné problémy. Přijdou změny?

Jak jsem zmiňoval, nebylo to úplně dobré s hrou po krajích. Chyběli takoví ti draví rychlí hráči, kteří to uměli vzít na sebe. Vrátil se po zranění Michal Novotný, ale samozřejmě, že to nemůže být hned, jako když byl zdráv. Dá se říci, že prakticky byl jediný typický krajní záložník. Ostatní alternativy si zvykaly, ale nahradit Fiedlera a Pešla nebylo jednoduché. Čili na jaře oba opět uvidíme. Josef Fiedler se vrací pracovně z USA a Honza Pešl po zranění a operaci. Doufám ještě, že začne Honza Rataj, protože by ho byla škoda. Je to výborný fotbalista. Dál doufám neustále ve výpomoc Michala Kuneše, který nám pomohl a vstřelil tři góly, což spolu s M. Chalupou je nejvíce v týmu. Dále se vrátí i Štefan Friedel, ten byl pro změnu pracovně v Německu. Po zranění se vrátí David Chvál. Po play off hokeje bude opět Dan Schwamberger. Trochu více by měl pracovat i Martin Štrobl, který měl více školních povinností popřípadě zranění. Další příchody nejsou teď aktuální. To samé i odchody. Kádr máme široký, za mě výborný, jen aspoň jednu sezonu hrát a dohrát bez zranění nebo pracovních povinností a podobně. Prostě klasicky s plným kádrem. Ale to je asi problém většiny týmů. Přesto jsou tu týmy, kde jsou schopni to táhnout ve 12 až 14 lidech a bez zranění.

Co připravujete pro hráče na zimní přípravu?

Na rovinu říkám, že příprava bude tvrdá. Bylo vidět u některých, jak jsou na tom fyzicky a úplná spokojenost z mé strany nebyla. Není možné vydržet maximálně 60 minut. Někdy to tak bohužel vypadalo. Je třeba si uvědomit, že jednou v týdnu trénovat na A třídu nestačí. Chápu pouze zranění, anebo pracovní povinnost. Zbytek jsou jen výmluvy nebo nechuť. U nás to dorostem nedoplníme, protože zkrátka kluci nechodí. Proč? Nevím. Z B týmu nikdo také nepřijde. Co se týče nás samotných, musíme se zlepšovat v koncovce. Věřím, že jsme měli i trochu smůly. Někdy to chce trochu zrychlit a zjednodušit hru. Zkvalitnit hru po stranách. No, je to hodně co zlepšovat. Tentokrát ubyde přípravných utkání. Trénovat budeme v týdnu v domácích podmínkách a o víkendech využijeme umělý trávník v okolí. V únoru proběhne soustředění v Úbislavi. Dále letos proběhne sálovka ve Vimperku, kde jsme složili také tým. Pátky v prosinci a lednu využijeme tělocvičnu ZŠ Čkyně. Letos neproběhne turnaj v Oseku, kam se hlásíme pravidelně. O přípravných utkáních budeme fanoušky včas informovat. Nějaký víkend vyrazíme společně i na běžky popřípadě proložíme hokejem.

Co říci závěrem?

Všem bych chtěl poděkovat a popřát klidné svátky v kruhu rodinném. Načerpat novou energii, kterou budeme v záchranářských pracích potřebovat. Je potřeba si uvědomit, že nás čeká těžká práce. Nemůžeme si teď dovolit něco ošidit, protože na jaře by se to mohlo projevit negativně v naší hře a to by nás mohlo mrzet. Ještě jednou přeji hráčům, vedení a všem okolo fotbalu a v neposlední řadě našim skvělým fanouškům klidné svátky, bohatého Ježíška a hodně zdraví do nového roku.