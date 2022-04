FK Protivín - SK Jankov 1:2 (0:0)

Branky: 57. Z. Vorel – 49. M. Popelka, 52. A. Sypal. ŽK: 2:5 (Sháněl a Vojík – Komrska, Řehoř, Kollár, Hanzlík a Klíma). Rozhodčí: Panský – Pravda, Votava.

Sestavy - Protivín: Pícha – Štěpka, Vorel Zbyněk, Vojta, Zach – Hrynevich (67. Vojík), Urban (81.Sháněl), Leroy Abatawa, Zeman (89. Hodinka) – Říha, Hrachovec.

Miroslav Říha, trenér Protivína: "Zápas se nám příliš nepovedl, absence lídrů, kapitána Míry Vorla a Davida Bečváře, byla až příliš patrná. V prvním poločase nám scházela větší odvaha a nasazení, hosté z Jankova byli fotbalovější a diktovali tempo hry. Přesto jsme paradoxně měli blíže ke vstřelení úvodní branky my Patrikem Hrachovcem, který nastřelil břevno. V úvodu druhé půle se hostům podařilo vstřelit dva slepené góly a právě tento šok nás probral z letargie. V 57. minutě po rohovém kopu se nám podařilo snížit Zbyňkem Vorlem na 1:2 , který se ve zbytku zápasu chopil dirigentské taktovky, ale bohužel vyrovnat se nám již nepodařilo. Hlavně za první poločas jsme si body nezasloužili a proto hosté po zásluze vyhráli."

Petr Kadlec, trenér Jankova: „V prvním poločase jsme byli více na míči, domácí naopak vycházeli z dobře se posouvajícího bloku, z kterého chodili do nebezpečných protiútoků. Obě mužstva měla dvě velké šance, při té domácí nás zachránilo břevno. Naše šance sice v brance skončila, ale pro ofsajd nebyla uznána. Druhý poločas pro nás začal dobře. Krkolomnou brankou jsme se dostali do vedení a vzápětí jsme po pěkné akci zvýšili na 0:2. Protivinští se do utkání vrátili gólem ze standardní situace, které celý zápas zahrávali velmi nebezpečně. Od této chvíle jsme se jen bránili a směrem dopředu už nic dalšího nepředvedli. Na jedné straně strach o výsledek, na druhé straně domácí, kteří chtěli vývoj utkání zvrátit. K větším šancím se ale domácí již nedostali a hrozili zejména ze standardních situací, které jsme dokázali ustát.“

Jiskra Třeboň - Tatran Prachatice 1:0 (1:0)

Branka: 27. Průcha. ŽK: 2:0 (Kubín, Schneider). Diváci: 220. Rozhodčí: Boček – Krčín, Ondřej.

Třeboň: J. Skála – Schneider (73. Radosta), Zavadil, Cimerhanzl, Bartoš – Kubín (88. Kopecký), Kubata (90. Bartl), Hromádka, Matoušek (83. Rezek ml.) – Průcha, P. Tůma.

Prachatice: Hopfinger – Jar. Rauscher, Kupka, J. Pravda, Hušek – Srch (46. Jakub Rauscher), Hornát (69. Kovář), T. Pravda (55. Sova), M. Sedláček – Kasík (65. Linhart), Pecka.

Petr Skála, trenér Třeboně: „Určitě si tohoto výsledku velmi vážíme. Hosté zejména ve druhém poločase prokázali mimořádnou kvalitu. My dobře odehráli první poločas, dokázali jsme si vytvořit několik šancí a ve 27. minutě nás poslal do vedení Průcha. Prachatice měly po přestávce převahu a tlak, mají v kádru výborné hráče, jako jsou třeba Pravda, Kupka, Sedláček či střelec Pecka, ale naši kluci se vydali ze všech sil, bojovali jako lvi a vítězství uhájili. Konečně jsme také uhráli pořádný výsledek, což jsme po třech porážkách venku potřebovali. Prachatice měly před zápasem čtyřicet bodů, my sedmnáct, navíc ve čtyřech jarních kolech nastřílely sedmnáct gólů. To asi nepotřebuje další komentář.“

Josef Raušer, trenér Tatranu Prachatice: "Prakticky první náš zápas na trávě a kromě prvních deseti minut jsme se po zbytek zápasu nedokázali dostat do naší kombinační hry. Chyběl lepší pohyb, byli jsme všude druzí, Třeboň statečně bojovala a stačilo jí to na vítězství. Hru jsme zjednodušili až v závěru utkání, vypracovali si pár gólových šancí, ale za to, jak jsme k utkání přistoupili sedmdesát minut, tak nám štěstí nakloněno nebylo a Třeboň zaslouženě vyhrála."

21. kolo:

FC MAS Táborsko B - FK Olešník 2:4 (2:1)

Branky: 7. Kubovský z pen., 29. Kubeš – 31. a 47. Lafata, 67. a 87. Hezoučký. ŽK: 2:3 (Škrleta, Voneš – Tomášek, Miklík, Nýdl). Diváci: 72. Rozhodčí: Jevčák – Němec, Kaštánek.

Táborsko B: Lukeš – Větrovský, Chotovinský, Trantýr (46. Voneš), Koblasa (76. Pajer) – Ott, Kabeš (87. Marcolla), Brabec, Činčura – Kubovský, Škrleta.

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Táborska: „Vstup do zápasu se nám povedl. Nejprve Kubovský proměnil penaltu za faul hostujícího gólmana na Škrletu a dvoubrankové vedení nám zajistil Kabeš po přihrávce Kubovského. Bohužel jsme pak ale vlastní chybou pustili Olešník ke snížení na 2:1, což byl jeden z klíčových okamžiků zápasu. Po přestávce jsme se nedovedli vyvarovat chyb, soupeř otočil dvěma góly výsledek ve svůj prospěch a ke konci přidal ještě čtvrtý gól. V tomto utkání se bohužel projevila nezkušenost našich hráčů, což tak zkušený tým, jakým je Olešník, dokáže využít.“

Roman Chlumecký, trenér Olešníka: "Na Soukeníku jsme nezačali nejlépe a po dvaceti minutách jsme prohrávali 0:2. Ztráceli jsme míče a neběhali jsme. Naštěstí jsme ještě do poločasu dali kontaktní gól. O přestávce jsme udělaoi dvě změny v sestavě a náš výkon šel nahoru. Začali jsme být aktivnější, povedlo se nám vstřelit tři branky a zaslouženě jsme vyhráli."

TJ Osek – Slavoj Český Krumlov 3:1 (3:1)

Branky: 3. J. Říský, 24. Carda, 28. vlastní Kabele – 32. Vávra. ŽK: 1:4 (Rybák – Svoboda, Kuna, Švec, Růžička). ČK: 1:0 (37. Čapek). Diváci: 300. Rozhodčí: Nedvěd – Žemlička, Boček.

Osek: Křížek – Rybák, Němeček, Kubiš, Brabec – Čapek, Šrámek, J. Říský, Sigmund (70. Maroušek) – Carda (73. Hromíř), D. Říský.

Český Krumov: Š. Beránek – M. Švec, Kabele, Kuna – Kořínek (77. Ryneš), Svoboda, Novák, Strapek, Vávra (37. Poláček) – Růžička, Vaněk (88. Kastenmajer).

Josef Mráz, trenr Oseka: "Sestavu jsme sice opět lepili, ale do zápasu jsme nastoupili velice dobře a za necelou půlhodinu vedli o tři branky. Navíc jsme šli sami na gólmana a mohli přidat další branku. Místo toho soupeř během chvíle snížil a za pár minut jsme navíc šli do deseti. Taková smolná červená. I v deseti jsme si však ve druhé půli vypracovali slibné šance, jednou jsme šli sami na gólmana a jednou trefili tyčku. Soupeř samozřejmě tlačil, měl více ze hry, ale do nějaké úplně vyložené šance se nedostal. Byly tam náznaky, ale buď to zablokovali naši hráči, nebo to pochytal Křížek. Zkrátka jsme tentokrát dokázali využít chyb v obraně soupeře a šancí měli i na další branky."

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „Zápas jsme si sami prohráli během úvodní půlhodiny. Působili jsme, jako bychom byli na výletě a ne na mistrovském utkání. Jako že se nemůže nic stát, že se soupeř porazí sám. Během té doby jsme dostali tři góly a to nás ještě od vyššího počtu zachránil brankáře Beránek. Potom jsme snížili zásluhou Vávry a ve zbývající čtvrthodině první půle jsme si vytvořili asi tři šance, ale ani jednu z nich jsme neproměnili. Druhý poločas jsme víceméně strávili na polovině Oseku, který se i vzhledem k tomu, že po faulu na Růžičku hrál od 37. minuty bez vyloučeného hráče, zaměřil na úpornou defenzivu, bránil v devíti lidech a čekal jen na brejky. Byť tam z naší strany nějaké příležitosti byly, nic extra jsme proti této hradbě nedokázali vymyslet. Z naší strany to bylo bez jiskry, bez nápadu.“

Olympie Týn nad Vltavou – TJ Blatná 6:0 (4:0)

Branky: 5., 34. a 37. Houska, 11. a 72. Dobal, 49. Vařil. ŽK: 0:1 (Bulka). Diváci: 100. Rozhodčí: Ondřej – Polák, Dunovský.

Sestavy - Týn: Blatná: Chlanda – Levý, Bláha, M. Sedláček (70. Maleček), Říha (79. Hrádek) – Bulka, Hlaváč, Šimůnek (27. Prokopec), Míka – Král (57. Antoš), Jiřinec.

Václav Mareš, trenér Týna: "Hráče musím pochválit, protože splnili, co jsme si před zápasem řekli. Věděli jsme, že Blatná vyhrála poslední dva zápasy a do Týna přijede sebevědomá. My jsme se dobře připravili a hráči nic nepodcenili. Chtěli jsme vstřelit co nejdříve branku, což se nám také podařilo. Během deseti minut jsme vyhrávali 2:0. Poté jsme přidali do poločasu dvě branky a o zápasu bylo rozhodnuto. Druhý poločas už z naší strany nebyl takový, jak jsem si představoval, ale bylo to dané tím, že zápas už se jen dohrával. Blatnou musím ocenit, že chtěla hrát i za nepříznivého stavu. Nejlepším hráčem zápasu byl Tomáš Houska."

Jaroslav Voříšek, trenér Blatné: "Chyběl nám vůdce či tvůrce hry, který by to trochu okřikl. Chyběli Kůst i Čadek a bylo to znát. Domácí nás jasně přehráli. Po deseti minutách to bylo 2:0 a bylo prakticky po zápase. Domácí byli ve všech herních faktorech lepší, výborně kombinovali a my si mohli připadat jako žáčci. Těžko k tomu co více dodat."

TJ Dražice – FK Protivín 3:4 (0:1)

Branky: 51. Řezník, 65. PK. Štecher, 75. Hojdar – 37. a 79. (PK) Z. Vorel), 60. Hojdar vlastní, 76. Hrachovec. ŽK: 4:1 (Štecher 2, Novotný, Stuchlík – Vojta). ČK: 1:0 (87. Štecher). Diváci: 80. Rozhodčí: Macko – Krčín, Jevčák.

Dražice: Baka – Novotný, Hojdar, L. Stuchlík, Turek (46. Řezník) – Bareš, Veselý, Vačlena (76. Holub), Böhm (83. Běhoun) – Mareš, J. Štecher.

Protivín: Pícha – Barbotkin, Nedvěd, Vojta, Zach – Urban (80. Dan), Leroy Abatawa (63. Hrynevich), Štěpka, Vorel Zbyněk, Hrachovec (89. Sháněl) – Říha.

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „Začátek zápasu jsme měli ve své moci a neproměnili jsme v něm minimálně dvě tutovky. Pak se hra vyrovnala a my bohužel inkasovali zbytečný gól do šatny. Druhý poločas se nesl ve vyrovnaném duchu. Podařilo se nám sice vyrovnat, ale hostům se pak podařil brejk a znovu vedli. Dvakrát jsme pak jejich náskok ještě dorovnali, ale potřetí se nám to nepodařilo. Po vyloučení Štechera už nám k tomu v závěru chyběly síly i šance. Utkání bylo opticky víceméně vyrovnané, ale dá se říct, že hosté byli přece jen o ten jeden gól lepší.“

Miroslav Říha, trenér Protivína: "Divoký zápas se šťastným koncem pro nás. Vyrovnané utkání, kde byl jednoznačně mužem zápasu náš Zbyněk Vorel, který dva góly dal a na další dva nahrál. Pro nás důležité vítězství a za nasazení a přístup zaslouží pochvalu celý tým."

Jiskra Třeboň – Junior Strakonice 0:1 (0:0)

Branka: 85. Šourek. ŽK: 1:0 (Cimerhanzl). Diváci: 100. Rozhodčí: Albert – Izugrafov, Novotný.

Třeboň: J. Skála – Schneider, Zavadil, Cimerhanzl, Bartoš – Kubín (69. Radosta), Kubata, Hromádka (75. Rezek ml.), Matoušek – Průcha, P. Tůma.

Strakonice: Lízal – Funda, Žáček, Rozhoň, Čapek – Míčka (77. Petráň) – Chalupa, Zahrádka, Máška – Šourek (89. Staněk, 90. Linhart), Šimek (60. Nosek).

Petr Skála, trenér Třeboně: „V prvním poločase jsme měli podstatně víc ze hry a převahu jsme mohli korunovat několika brankami, ale Průcha, Kubata a další hráči velké šance neproměnili. Ke konci už také z prvního rohového kopu zahrozily Strakonice, ale kdybychom vedli 3:0 asi by se nikdo nemohl divit. Po přestávce už jsme tak dobře nehráli, soupeř hru vyrovnal, a navíc jsme pět minut před koncem udělali fatální chybu, kterou hosté potrestali a odvezli si všechny body."

Luděk Cimrhanzl, trenér Strakonic: "Domácí měli v prvním poločase výrazně více ze hry, měli šance, trefili břevna. Nám výborně zachytal Lízal. Po první půli jsme klidně mohli prohrávat o dva či tři góly. Do obrany jsme byli až příliš zranitelní. Ustáli jsme poločas a ve druhém jsme se to snažili více jistit odzadu. Aktivita domácích jakoby pomalu opadala, nedostávali se do šancí a naopak jsme se začali prosazovat my. Pomohlo nám, že jsme přestali chybovat dozadu a nakonec jsme dali gól po chybě domácí obrany, kdy to stoper špatně dával gólmanovi a aktivitou Šourka jsme dali vítězný gól. Pak jsme to již rozkouskovali a udrželi výhru. Odčinili jsme tak domácí porážku s Rudolfovem."

SK Rudolfov – SIKO Čimelice 3:1 (3:1)

Branky: 12. Prokeš, 28. a 41. Peiger – 18. (PK) Nekl. ŽK: 0:2 (Listopad a Dubský). Diváci: 82. Rozhodčí: Pravda – Dunovský, Žemlička.

Rudolfov:

Čimelice: Šípek – Klimeš, Listopad, Viták – Nekl, Maršík – Šťástka (76. Nosek), Varhan – Hegenbart – Petřík, Dubský.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Bylo to utkání dvou různých poločasů. V prvním jsme byli mnohem aktivnější my, což se nám podařilo i brankově zúročit. Ve druhém poločase byli aktivnější hosté a my jsme měli radost, že nepřidali kontaktní gól, protože ten by mohl klidný vývoj zápasu změnit. Získané tři body nás těší.

Tomáš Smrčina, trenr Čimelic: "Šli jsme do utkání s tím, abychom znovu neinkasovali hned v úvodu. Pro změnu jsme dostali gól na konci první čtvrthodiny. Hráli jsme to v první půli vzadu na tři, abychom měli více hráčů vpředu, ale vůbec se nám nedařila rozehrávka. Ztráceli jsme první míče, nedali si dvě tři přihrávky v řadě. Jednou nás soupeř vytrestal z brejku. Jsme moc laxní při bránění a při třetím gólu jsme nechali soupeře vystřelit a následně si ještě míč zpracoval a zakončil. My u něho stojíme a nejdeme do těla. Dostali jsme v první půli tři zbytečné góly. Do druhé půle jsme to změnili, hráli to vzadu na čtyři, abychom to zkusili více rozehrát. Hra byla z naší strany rozhodně lepší než v té první, vytvořili jsme si nějaké pološance, ale v tom finále to ve vápně řešili špatně. Domácí si výhru pohlídali, my se již na nějaký větší odpor nezmohli. Možná sudí domácím odpustili penaltu, mohlo to být 3:2, ale nevypadalo to, že bychom něco mohli v utkání vymyslet."

ZVVZ Milevsko – SK Jankov 0:1 (0:1)

Branka: 30. (PK) Schönbauer. ŽK: 3:2 (Marvan, Málek, Hejl – Schönbauer, Hanzlík). Diváci: 100. Rozhodčí: Kollmann – Vican, Vican ml.

Milevsko: Neužil – Kálal (80. Sedláček), Vakoč, Hejl, Málek – Přibyl , Kosobud, Marvan, Souček(73. Süsmelich) – Hadáček, Kortan.

Jankov:

Miroslav Strnad, trenér Milevska: "Náš výkon byl v prvním poločase doslova tragický. Hráli jsme bojácně a s fotbalem to nemělo nic společného. Do druhé půle jsme vyměnili posty a druhá půle již byla z naší strany úplně jiná. Najednou jsme byli lepší než soupeř, vytvořili si čtyři či pět tutových šancí, ale neproměnili je. Na to jsme doplatili. Dostali jsme gól z penalty. Nemyslím si, že byla. Rozhodčí pískal ruku, nejsem si jistý. Ale nemůžeme se na to vymlouvat, první půlka zkrátka byla z naší strany tragická. Druhá výborná, ale bez efektu."

Petr Maxa, vedoucí mužstva SK Jankov: "Pro nás se jednalo o třetí zápas v sedmi dnech. Předchozí dva jsme zvládli a zvládnout jsme samozřejmě chtěli i duel v Milevsku. V prvním poločase jsme byli aktivnější než domácí, jeden gól nám nebyl uznán pro ofsajd, ve třicáté minutě jsme po ruce domácího hráče skórovali z penalty a další dvě slušné příležitosti jsme neproměnili. Po přestávce se nám už tolik nedařilo držet míč na útočné polovině, začali jsme zmatkovat v zadních řadách a dovolili soupeři zvýšit tlak. Milevsko mělo své šance, ale trápilo se v koncovce. I díky tomu jsme to ustáli bez úhony a získali tak další tři velice vydřené tři body."