Jihočeský fotbalový krajský přebor pokračoval o víkendu dalším kolem. Vedoucí Jindřichův Hradec pouze remízoval v Semicích, ale na čele tabulky má stále pětibodový náskok. Poslední dva celky tabulky nebodovaly. Prachatice podlehly doma oslabenému Olešníku, Jankov prohrál jednoznačně 0:3 v Oseku.

Fotbalový KP: Osek - Jankov.

TJ Osek - SK Jankov 3:0 (1:0)

Branky: 12. Hoch, 48. D. Říský, 53. L. Fajtl vlastní. ŽK: 1:3 (Hoch - Komrska, Kupka, Kočer). Rozhodčí: Votava - Kaštánek, Lepič. Diváci: 60.

Osek: Křížek - Sigmund (85. Vlk), Němeček, Carda, Martin Čapek - Matěj Čapek, Šámek, Hoch, Hosnedl (59. Maroušek) - D. Říský (76. Zelenka), J. Říský.

Luboš Vašica, trenér Oseka: "Utkání přineslo plno nepřesností, byla to spíš nakopávaná a chyběl tomu pohyb. My měli větší důraz ve vápně a díky tomu také šli do vedení. Jankov si sice také vypracoval šance, ale nedokázal se v rozhodujících situacích prosadit. Dělal naopak velké chyby v obraně. O přestávce jsem musel být v kabině k našemu výkonu i přes vedení kritický a dokonce jsem i zvýšil hlas. Po návratu na hřiště si má slova vzali hráči k srdci. Dvacet minut se hrálo podle našich not, dali jsme další dva góly, ale pak hra znovu upadla do průměru. Výhra to byla zasloužená, ale fotbalu bylo k vidění pomálu."

Petr Maxa, vedoucí mužstva Jankova: "Chtěli jsme hrát z hlubšího bloku a především pokud možno na nulu. Tomu jsme uzpůsobili sestavu a postavili do obrany to nejzkušenější, co máme, včetně středopolaře Hanzlíka. Jenže náš plán vzal za své už ve dvanácté minutě, kdy jsme po naší špatné rozehrávce inkasovali. V naší situaci je každý bod zlatý a bylo tak záhy jasné, že k tomuto cíli budeme muset skórovat, což je pro nás v poslední době obrovský problém. Přesto jsme zhruba od třicáté minuty hráli poměrně slušně a v závěru poločasu si vypracovali šanci, kterou v naší situaci prostě musíme proměnit. To se bohužel nestalo, když Řepa sám před gólmanem vůbec netrefil bránu. Definitivně zápas rozhodly dvě standardky na začátku druhého poločasu. První Osek proměnil s velkou dávkou štěstěny a druhou jsme si do branky srazili sami. Všem nám bylo jasné, že třígólovou ztrátu už nesmažeme. Chtěli jsme alespoň skórovat, abychom si zvedli sebevědomí před dalšími zápasy, ale nepovedlo se. Za výkon bych pochválil Kočera a střídajícího Hüttnera, který do naší hry přinesl fotbalové prvky, které nám scházejí v podstatě celé jaro."

Tatran Prachatice - SK Olešník 1:3 (0:2)

Branky: 91. Kováč - 8., 11. a 86. Martinec. ŽK: 3:2 (Kasík, Jar. Rauscher a Luňáček - Chlumecký a Heller). Rozhdčí: Boček - Kollmann, Šťastný. Diváci: 121.

Prachatice: Coufal - Jar. Rauscher, Kováč, Legdan, Fürbach (55. Luňáček) - Kasík, Jakub Rauscher, T. Pravda (83. Řezník), Král (46. Král), J. Pravda - Makoš.

Josef Hopfinger, asistent trenéra Prachatic: "Je pravda, že jsme tam v prvních pěti minutách měli tři takové pološance. Začátek jsme chytili. Pak však přišel gól, kdy jsme nepokryli krajního obránce. Na to jsme se připravovali, ale nebylo to nic platné. Hned nato přišel druhý gól ze druhé strany a náš výkon šel rapidně dolu. Celou první půli jsme se nemohli do zápasu dostat. Do druhé půle jsme to změnili, dostávali se i do šancí, šli dvakrát sami na bránu, ale neproměnili to. Od toho se také odvíjel výsledek. Padnout to tam alespoň jednou, mohlo se utkání odvíjet jinak. Olešník až na gól v závěru prakticky žádnou šanci ve druhé půli neměl."

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Jeli jsme do Prachatic s tím, že jsme v personální nouzi a budu muset nastoupit i já z pozice trenéra. Přesto jsme věřili, že uspějeme, a podle toho jsme také poskládali sestavu. Vyhráli jsme zaslouženě a zavřeli jsme tak ústa rádoby prorokům, kteří předpovídali, že Tatranu zápasu pustíme. Jenom škoda obrdžené branky v poslední minutě."

Spartak Trhové Sviny – Junior Strakonice 2:3 (1:1)

Branky: 29. Gažák, 71. Kurali – 58. a 84. Chalupa, 4. Bílý. ŽK: 2:3 (Kurali, Popovič – Bublík, Krejčí, Chalupa). ČK: 1:0 (52. Brůha). Diváci: 150. Rozhodčí: Pečenka - Barva, Votava.

Strakonice: Kozlík - Jandera, Rozhoň, Bublík, Rybák – Štöger (81. Kafka), Chalupa (89. Vondrák) – Pomej (66. Míčka), Bílý, Butnaru (59. Máška) – Krejčí (89. Boukalík)

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "Chtěli jsme navázat na předchozí dobrý výkon proti Semicím, ale to se nám nepodařilo. Začátek zápasu patřil hostům,¨kteří byli aktivnější a po rohovém kopu šli brzy do vedení. Nám se povedlo následně podařilo hru i výsledek vyrovnat. První půle ukončena zaslouženě 1:1. Druhý poločas ovlivnilo vyloučení našeho brankáře, který hasil samostatný nájezd hostujícího útočníka faulem před pokutovým územím. Soupeř početní výhodu využil a odskočil na rozdíl jedné branky. Přeskupili jsme sestavu a hru otevřeli. Podařilo se nám vyrovnat a pořád jsme hráli na výhru. Byla to pěkná divočina nahoru dolů, ve které nakonec byli hosté o gól lepší. Myslím, že se divák pěkně bavil a trenéři si také užili svoje…"

Tomáš Čakrt, trenér Strakonic: "Velká spokojenost se ziskem tří bodů, s hrou již tolik ne. Ale v této fázi soutěže to není důležité, na krásu se nehraje. Měli jsme dobrý vstup do utkání, když se po Krejčího rohu krásně trefil Bílý. Pak jsme si nechali vyrovnat. Zápas ovlivnilo v 52. minuě vyloučení domácího gólmana, kdy šel Bílý sám na bránu a již bez míče jej gólman trefil. Čekal jsem, že proti deseti budeme především držet míč a udávat tempo hry, ale kombinace se nám moc nedařila. Nakonec jsme šťastně vyhráli díky dvěma gólům Ondry Chalupy. Pro nás důležité tři body, které se podle mne budou v konečném účtování počítat."

FK Olympie Týn nad Vltavou - TJ Dražice 5:1 (3:0)

Branky: 6. Štos, 22. Šálený, 24. Brom, 75. Dobal, 82. Mezera – 60. Běhoun, ŽK: 0:3 (M. Stuchlík, Jiří Štecher, Svojše). Diváci: 120. Rozhodčí: Dunovský – Němec, Toman.

Dražice: Počinek – Novotný, D. Štecher, Studenovský, Pražma – M. Stuchlík (72. Holub), J. Štecher, Vačlena (80. Řezník), Svojše – Běhoun, Mareš.

Václav Mareš, trenér Týna: "V zápase jsme od začátku byli lepším mužstvem. Měli jsme míč častěji ve svém držení, dobře jsme kombinovali, ale především se nám podařilo

dát brzy branky, které jsme si přesně přáli. Do druhého poločasu jsme hráče prostřídali, protože jsme chtěli, aby si zahráli i náhradníci. Přesto se hostům podařilo dát branku po standardní situaci. Inkasovaný gól nás ale nijak nerozhodil, zápas jsme měli pod kontrolou, a naopak jsme přidali ještě dvě branky. Po zásluze jsme zvítězili. Nejlepším hráčem byl Matěj Račák."

Vlastimil Stuchlík, trenér Dražic (nahradil odvolaného Tomáše Hořejšího – pozn.red.): „Je to bohužel stále o tom samém. V zápase dostaneme brzy gól, padne to na nás, a pak nám chybí síla i kvalita na to, abychom s utkáním něco udělali. Tentokrát jsme inkasovali už po pěti minutách a do 24. minuty jsme prohrávali 0:3… Leží na nás momentálně těžká deka. Snažíme se kluky nějakým způsobem nabudit, jdeme zápas od zápasu, ale zatím to bohužel nikam nevede.“

TJ Hluboká nad Vltavou - FK Protivín O:O

ŽK: 3:4 (Rubick, Kadlec, V. Hrachovec – Nedvěd, P. Hrachovec, Vorel, Urban). Diváci: 120. Rozhodčí: Nedvěd – Novotný, Pečenka.

Protivín: Váverka - Zach (86. Kvasnička), Kulík, Buko Leroy (43. Hornát), Nedvěd - Hrachovec, D. Bečvář, Štěpka (75. Reidinger), Kozák (60. Urban) - Říha, J. Vorel.

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Neproměnili jsme několik šancí a rozhdočí nám neuznal regulérní gól. V závěru si nějaké možnosti vytvořil i soupeř, ale podržel nás brankář Váverka, takže bezbrankovou remízu nakonec asi musíme brát."

Miroslav Říha, trenér Protivína: „První poločas byl celkem vyrovnaný bez větších šancí na obou stranách. Ve druhém dějství již byli domácí aktivnější, vytvořili si několik brankových příležitostí, ale nás buď podržel brankář Váverka, nebo jsme měli i štěstí, kterému jsme však šli zodpovědnou hrou naproti. A protože jsme několik brejkových příležitostí nevyřešili správně, byla naší největší šancí nastřelená tyč po rohovém kopu v 88. minutě. Pro nás šťastná, ale zasloužená remíza.“

FC Silon Táborsko B - SK Rudolfov 2:1 (2:1)

Branky: 16. Praveček, 41. Jansa – 7. Tlamsa. ŽK: 3:1 (Chotovinský, Jansa, Neužil – Peiger). Diváci: 75. Rozhodčí: Leiš – Ondřej, Barva.

Táborsko B: Hňup – Fišer (61. Pajer), Pánek, Chotovinský, Jíra – Kupka, Jansa, Praveček (80. Pok), Kosek – Neužil, Ott.

Pavel Vesecký, trenér B-týmu Táborska: „Soupeř dokázal skórovat po naší hrubé chybě v defenzívě. My jsme naopak vyrovnali na 1:1 z rychlého protiútoku poté, co Rudolfov nevyužil svou brejkovou situaci na 2:0. Dlouhodobě se potýkáme s problémy v obranné fázi, nicméně se nám podařilo otočit skóre díky individuální akci Jansy, který ji po osmdesátimetrovém vedení míče zakončil kvalitní střelou. Ve druhé půli soupeř hrozil ze standardních situací, s těmi jsme si ale uměli poradit a vítězství jsme uhájili. Sami jsme navíc nedotáhli do gólových šancí spoustu slibných situací.“

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Chtěli jsme navázat na zlepšenou hru z posledních zápasů, což se nám sice povedlo, ale bez bodového zisku. Šli jsme do vedení po krásné kombinaci a poté jsme měli další dvě stoprocentní šance, takže kdybychom vedli po poločase 3:0, nemohl by se nikdo divit. Bohužel místo toho jsme šli do kabin za stavu 2:1 pro domácí. Nutno říct, že Táborsko hrálo kombinační a rychlý fotbal. Ve druhém poločase jsme už tolik šancí neměli, i když jedna nebo dvě po gólu volaly. Domácí byli lepší na míči, ale do šancí se moc nedostávali. Troufnu si říci, že minimálně bod jsme si v tomto utkání zasloužili."

FC AL-KO Semice – FK Jindřichův Hradec 2:2 (0:1)

Branky: 58. a 74. P. Keclík – 22. Votava, 48. Toman. Bez karet. Rozhodčí: Albert – Mach, Brych. Diváci: 100.

Semice: Dvořáček – Řezáč, Holub, Listopad, Pohnán – Blažek, Zborník, P. Valach (71. Linhart), Hrala, Sádlo (90. M. Valach) – P. Keclík

J. Hradec: T. Cettl – Madar (73. Blažek), Koktavý, M. Vöfel, Hauser - F. Waník, R. Mischnik, Votava, Škarda (83. Jaroš), Janák – Toman.

Filip Breibisch, asistent trenéra Semic: „Za nás super bod proti favoritovi. Musím říct, že oproti předchozím zápasům kluci od začátku plnili to, co měli, až na jednu individuální chybu, kterou jsme soupeři darovali první gól. Celkově jsme zápas zvládli velmi dobře a kluci si zase dokázali, že mohou hrát s kýmkoliv. Takhle jsem třeba porazili Hlubokou a teď uhráli remízu s Hradcem, jenž má namířeno výš. Sice jsme prohrávali 0:2, ale nevzdávali jsme se a Keclík dvěma góly vyrovnal. V prvním případě jej po odvráceném rohovém kopu našel Listopad, v tom druhém z dorážky, když hostující brankář neudržel míč. Proti fotbalově vyspělým soupeřům se nám hraje lépe, odčinili jsme porážku z Trhových Svinů, s remízou jsme spokojeni.“

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Z našeho výkonu jsme hodně zklamaný. Byť jsme nehráli žádný top zápas, vedli jsme 2:0 a takový výsledek si musíme umět pohlídat. Jenže, nestalo se tak a domácí jen díky bojovnosti dokázali vyrovnat, cožna nás, bohužel stačilo. V 22. minutě jsme se po chybě semické obrany dostali do vedení, když Votava zachytil nepřesnou přihrávku a prostřelil brankáře. Druhý gól jsme přidali krátce po přestávce po rychlé akci zleva, kterou schovanou střelou zpoza vápna přesně zakončil Toman. Jenže pak se začneme chovat tak, že se nám nemůže nic stát, ale ono to samozřejmě není pravda. Soupeř využil naší nedůslednosti a dvakrát se prosadil stejný hráč, nejpve hlavou, pak z dorážky. Musíme se zase nad sebou trochu zamyslet a začít podávat zodpovědné výkony, protože poslední tři zápasy takové nebyly.“

Jiskra Třeboň – FC ZVVZ Milevsko 7:1 (4:0)

Branky: 5., 32., 40., 60. a 76. Průcha, 14. Tůma, 85. Hromádka – 49. Petřík. Bez karet. Rozhodčí: Krčín – Dimitrov, Vítek. Diváci: 150.

Třeboň: Flaška - Rezek, Zavadil, Tůma, Schneider (66. Týnavský) - Kubata, Hromádka, Candra (60. Decker), Vrána (86. Pitelka), Matoušek - Průcha (77. Kršík)

Milevsko: Neužil (46. Lalák) – Kálal (46. Bártík), Vakoč, Marvan, Pich – Kotrba, Souček (77. Imbr), Málek, Přibyl – Hadáček (83. Süsmelich), Petřík (83. Kutil).

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Utkání jsme začali dobře a už v 5. minutě jsme šli do vedení, když se po pěkní akci prosadil Průcha. Za tohoto stavu měl soupeř v 10. minutě dvě velké šance, ty však nevyužil. Ve 14. minutě se po rohovém kopu prosadil Tůma a zvýšil na 2:0, další dva přidal ještě do přestávky Průcha. Ve druhém poločase jsme chtěli pokračovat v aktivitě, bohužel jsme dostali gól hned po pěti minutách. Postupně jsme prostřídali, Průcha vstřelil ještě dva góly a poslední přidal Hromádka. Chválím celý tým, který podal výborný a kompaktní výkon, vyčníval Průcha, jenž měl výborný servis od záložníků. Byl to pohledný zápas, oba týmy chtěly hrát fotbal. Pro nás je to teprve druhé utkání v sezoně, kdy jsme nedostali žádnou žlutou nebo červenou kartu. “

Miroslav Strnad, trenér Milevska: „Při pohledu na konečný výsledek je trochu paradoxní, že jsme měli velmi dobrý vstup do zápasu a vytvořili jsme si tři, čtyři šance, které jsme však nedokázali zužitkovat. No a potom jsme vlastní ledabylostí a chybami soupeři všechno usnadnili a důsledkem toho byl stav 0:4 v poločase. Po změně stran jsme sice brzy snížili a měli jsme ještě několik slibných možností, ale defenziva opravdu nefungovala, takže jsme opět inkasovali. Přestože upozorňujeme na střelce Průchu a další věci, nic z toho si hráči nevzali k srdci. Nebudu hodnotit jednotlivce, každý se může podívat, koho jsme střídali. Každý by se měl nad sebou zamyslet.“