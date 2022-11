Branky: 30. Říský – 26. a 61. Toth, 31. a 78. Normandeau, 43. a 59. Dudek, 44. Vonášek, 85. Carda vlastní. ŽK: 2:2 (Maroušek, Šrámek – Vojta, Lafata). Diváci: 50. Rozhodčí: Votava – Boček, Krčín.

Osek: Uhříček – Kuneš, Carda, Hoch, Maroušek – Hosnedl (46. Brabec), Šrámek, Martin Čapek, Matěj Čapek (53. Suchý) – J. Říský (70. Zelenka), Kinkor (64. Sigmund).



Karel Hoch, trenér Oseka: "Co k tomu říci. Půl hodiny jsme hráli opravdu dobře. Hráli jsme s Olešníkem vyrovnaně, ale pak jsme po naší nesmyslné chybě dostali gól, naštěstí se nám podařilo vyrovnat, ale po minutě jsme dostali druhou branku. Pak přišly dva slepené góly, které rozhodly. Na začátku druhé půle jsme opět hráli čtvrt hodiny dobře. Měli jsme tam tři šance, jednou jsme skórovali, ale sudí nám branku neuznal. Nedali jsme jasné šance a naopak Olešník z ojedinělé přidal pátou branku a bylo po zápase. Pak se to již zkrátka sesypalo."

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Zasloužené vítězství. Kromě desetiminutového výpadku na začátku druhého poločasu jsme měli zápas plně pod kontrolou."

FC Silon Táborsko B – Junior Strakonice 8:0 (4:0)

Branky: 16. a 44. Trantýr, 43. a 63. Ott, 49. a 58. Činčura, 6. Kabeš, 73. Praveček. ŽK: 2:3 (Ott, Neužil – Krejčí, Děd, Rybák). Diváci: 50. Rozhodčí Vican st. – Vican ml., Cigáň.

Táborsko B: Chára – Kupka, Chotovinský, Pánek, Pajer (54. Koblasa) – Praveček, Kabeš (59. Jíra), Neužil, Činčura – Ott, Trantýr (62. Marcolla).

Strakonice: Lízal – Kafka, Rozhoň (46. Prajzler), Rybák, Boukalík – Děd, Doležal - Zahrádka, Krejčí, Máška – Bílý (77. Linhart).

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Táborska: „Do utkání jsme vstoupili dobře a hned v šesté minutě potrestal chybu soupeře Kabeš. Následně jsme zcela ovládli hru a přidali do poločasu další tři góly. Na začátku druhé půle jsme se trefili popáté, jenže pak jsme soupeře pustili zhruba na deset minut do hry a v jednom případě nás zachránila od inkasovaného gólu tyč Chárovy branky. Ve zbytku utkání už jsme zase převzali hru a přidali další branky. Jsem rád, že se na gólech podílelo více hráčů. Náš výkon byl dobrý, ale nijak bych ho nepřeceňoval, protože soupeř nám toho hodně dovolil.“

Tomáš Čakrt, trenér Strakonic: "Již na pátečním tréninku vše nasvědčovalo tomu, že to nebude optimální. Postupně mi pět hráčů oznámilo, že mají na sobotní dopoledne jiné aktivity než fotbal v krajském přeboru. Odjížděli jsme s jedním náhradníkem. Nakonec se svlékl i asistent trenéra Martin Linhart, protože se v průběhu utkání zranili Rozhoň a Bílý. Ale to není výmluva. Táborsko nastoupilo s mladými hráči, kteří nás předčili úplně ve všem. Řekl bych, že nás dokonale obnažili. Ve druhé půli jsme měli pasáž, kdy jsme mohli alespoň dát gól. Po pěkné akci to Tom Bílý napálil do tyče. Ale to bylo jediné. Byl to takový den, kdy proti vám jde úplně všechno.

AL-KO Semice – SK Jankov 5:0 (1:0)

Branky: 52. a 67. Veleman, 15. P. Keclík, 63. Blažek, 75. J. Keclík. ŽK: 0:1 (Borovka). Diváci: 150. Rozhodčí: Mach – Dimitrov, Vítek.

Semice: Dvořáček – Listopad, Holub, Pšenička – P. Keclík (73. Řezáč), J. Keclík, Hrala, Blažek, Šourek – Veleman (70. Forman), Valach (57. Buchtele).



Marcel Nousek, trenér Semic: "Konečně jsme odehráli velmi dobrý zápas. Soupeř měl pouze ve druhém poločase jednu střelu, jinak nic. U nás zahráli všichni kluci. V první půli jsme dali úvodní branku a když jsme přidali po přestávce druhý gól, soupeř odpadl. My pak chodili z brejků na gólmana prakticky sami, navíc to tam padalo, takže tentokrát velká spokojenost. Nyní jsme v tabulce relativně v klidu, i když nás do konce podzimu čekají složité zápasy v Olešníku a doma s Protivínem. Uvidíme, co se nám ještě podaří urvat."

Petr Maxa, vedoucí mužstva SK Jankov: „Po dvou důležitých výhrách jsme jeli urvat body i do Semic, které na tom bodově byly stejně jako my. Jenže víc než přípravu na samotné utkání jsme v týdnu víceméně počítali ztráty, které nás před utkáním postihly. Nakonec nám chybělo pět hráčů, kteří by byli v základní sestavě, a to je prostě velký zásah. Přesto byla první půle vyrovnaná. Mohli jsme jít do vedení po Kupkově hlavičce, ale proti bylo břevno. O chvíli později po zdánlivě vůbec ne nebezpečné střele a odrazu od břevna šli domácí do vedení. Ještě v samém závěru měl vyrovnání na hlavě opět Kupka, jenže nebylo nám přáno. Veškeré naše poločasové plány vzaly za své v 52. minutě, kdy jsme obdrželi druhý gól. Poté jsme hru ještě více otevřeli a s chutí hrající domácí nás z brejků trestali. Prohra zasloužená, škoda jen, že jsme taky nedali jeden až dva góly. Pro psychiku do dalšího zápasu by nám to pomohlo.“

Tatran Prachatice – FK Protivín 2:3 (1:0)

Branky: 11. Fischer, 66. Jar. Rauscher – 60. a 76. Nedvěd, 72. Kulík. ŽK: 6:3 (Jak. Rauscher, Jar. Rauscher, Kasík, Makoš, Pravda, Linhart – Zb. Vorel, J. Vorel, Říha). ČK: 1:0 (93. Jak. Rauscher). Diváci: 70. Rozhodčí: Krčín – Boček, Votava.

Prachatice: Hopfinger - Gramblička, Jakub Rauscher, Řezník - Kasík, T. Pravda (46. Linhart), J. Pravda, Jar. Rauscher, Wagner (60. Růžička, 77. Toušek) - Makoš, Fischer

Protivín: Váverka - Štěpka (46. Leroy Abawata), Nedvěd (90. Sháněl), Vojta, Zach - Kulík, Bečvář Dan, Vorel Zbyněk, Vorel Jaromír, Vojík (77. Urban) - Martin Říha

Josef Raušer, trenér Prachatic: "První poločas byl z naší strany slušný. Vedli jsme, trefili břevno, měli i další šance. Pak jsme museli stáhnout Tomáše Pravdu, tím přišli o střed hřiště. Protivín měl míč více na kopačkách, ale bez vážnějších šancí. Soupeř vyrovnal po naší zbytečně ztrátě míče. Šli jsme znovu do vedení a myslel jsme, že to dohrajeme. Ale přišel centr, trma vrma před bránou a soupeř to kopl do brány. Před třetí brankou soupeře nám sudí nepískl faul, Protivín šel do brejku a jeho hráč to trefil do víka. Opět jsme si vypili kalich hořkosti až do dna. Jinak to byl remizový zápas. Klukům celkově nemám co vytknout. Bojovali a soupeř si vyhrát nezasloužil. Nedá se nic dělat, jedeme dál."

Miroslav Říha, trenér Protivína: "Začátek zápasu patřil nám, ale ze dvou šancí se nám nepodařilo vstřelit branku a když jsme v 11. minutě obdrželi úvodní gól, bylo jasné, že nás nečeká nic jednoduchého. První poločas proto patřil domácím, kteří ještě nastřelili břevno a měli několik nebezpečných standartních situací. Úvod druhého poločasu opět patřil nám a v 60. minutě se nám podařilo Nedvědem vyrovnat. Domácí se z ojedinělé situace dostali opět do vedení, ale nám se podařilo dvěma slepenými góly Kulíkem a opět Nedvědem, zápas otočit. Hra nebyla optimální, ale cením si, že jsme dokázali těžký zápas otočit."

FK Olympie Týn nad Vltavou – ZVVZ Milevsko 3:2 (2:1)

Branky: 32. Maxa, 36. Hudeček, 70. Vařil – 20. a 79. Petřík. ŽK: 3:2 (Stoklasa, Hudeček, Dobal – Málek, Stejskal). Diváci: 200. Rozhodčí: Cigáň – Vican st., Vican ml.

Týn:

Milevsko: Lalák – Kálal (72. Bártík), Vakoč, Marvan, Málek (75. Pich) – Kortan (46. Přibyl), Maršík, Souček, Petřík – Hadáček (75. Imbr), Stejskal.

Václav Mareš, trenér Týna: "V prvních deseti minutách jsme se dostali do třech brankových příležitostí, ale nevyužili je. Hosté naopak zužitokovali hned tu první, když nakopli dlouhý balon na Hadáčka, ten prodloužil na Petříka, pro kterého už nebyl problém zakončit. Hráče jsem na to upozorňoval před zápasem, a přesto jsme dostali hned první branku. Měli jsme obrovský tlak směrem dopředu a po chvíli jsme vyrovnali. Po akci Hudečka se prosadil Maxa. Ve čtyřicáté minutě jsme se dostali do vedení, když se po standardní situaci Meidla hlavou prosadil Jakub Hudeček. Ve druhém poločase byla hra vyrovnaná, hosté hrozili z nebezpečných brejků, především osa Maršík, Hadáček, Petřík byla hodně nebezpečná, ale naše obrana hrála na výbornou. V sedmdesáté minutě jsme přidali třetí branku Pavlem Vařilem a zdálo se, že je o utkání rozhodnuto. Ale bohužel tomu tak nebylo. Hosté byli po celých devadesát minut stále nebezpeční a v osmdesáté minutě se jim podařilo snížit lacinou brankou Petříkem. Naštěstí pro nás už žádný další gól nepadl. Myslím, že jsme o tu jednu branku byli lepším mužstvem a zaslouženě vyhráli. Zápas se musel líbit a diváci si určitě přišli na své. Tohoto vítězství si hrozně moc cením, protože Milevsko bylo jedním z nejtěžších soupeřů, se kterým jsme na podzim hráli."

Ondřej Jordán, trenér Milevska: "Do 25. minuty to bylo vyrovnané. My dali branku, ale opakoval se scénář z minulého zápasu, když jsme jakoby najednou přestali hrát. Chtěli jsme zahustit hru ve středu, nepustit do hry jejich nejlepšího hráče Dobala. Pak jsme dostali zbytečný gól. To, co jsme si řekli v kabině, jsme plnili do stavu 1:1, naše hra pak šla dolu a Týn to ještě v první půli otočil. Druhý poločas jsme začali docela dobře, byli jsme o něco lepší, měli jsme tam hned v úvodu tutovku, ale nevyužili jsme ji. Pak přišla naše chyba v obraně při hlavičkovém souboji a dostali jsme třetí gól. Ještě jsme snížili na rozdíl gólu, bylo nějakých dvanáct minut do konce, ale bohužel jsme opět přestali dotahovat akce. Hráli jsme to na pětníku kolem vápna a nic z toho nebylo."

Spartak Trhové Sviny – FK Jindřichův Hradec 2:5 (2:2)

Branky: 20. Kolář, 41. Kodras – 1. a 68. F. Votava, 4. Toman, 70. R. Mischnik, 83. Janák. Rozhodčí: Jevčák – Němec, Kaštánek. ŽK: 2:1 (Hruška, Novák – F. Votava). Diváci: 100.

J. Hradec: Hulík – M. Völfel (84. Fiža), Koktavý, Šmíd (46. Rejthar), Hauser – Janák, J. Jaroš, F. Votava, R. Mischnik, F. Waník (46. Fical) – Toman (74. Petr).

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "Vstup do utkání jsme měli hrozný a po dvou velkých chybách jsme nabídli hostím dvě brankové příležitosti, které zkušený soupeř potrestal. Pátá minuta a stav 0:2. To byla hrůza. Nicméně kluci zvedli hlavy a do poločasu jsme dokázali vyrovnat na poločasových 2:2. Ve druhé půli nám došly síly, soupeř nás v závěru utkání přehrál a zaslouženě bere tři body za výhru 2:5. Hrál se oboustranně pěkný a svižný fotbal, který musel diváky bavit.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Zápas měl pro nás klasický průběh a scénář a takhle bychom mohli opsat několik článků z minula. Měli jsme vynikající vstup do utkání a už ve čtvrté minutě jsme po trefách Votavy a Tomana vedli 2:0. Jenže pak se vlastní lehkovážností, pomalou hrou a malou aktivitou sami uspíme a necháme soupeře vyrovnat. Zcela zbytečně. Po změně stran se to sice zlepšilo, ale ještě dvacet minut nám trvalo, než jsme vsítili branku, když se výstavní trefou prosadil Votava. Po ní se Trhové Sviny položily a my pak přidali ještě další dva góly. Zvítězili jsme zaslouženě, ale mrzí mě, že máme hluché úseky, při nichž dostáváme zbytečně soupeře do hry.“



Jiskra Třeboň – SK Rudolfov 4:0 (1:0)

Branky: 51. a 59. Radosta, 32. Tůma, 89. Ježek. Rozhodčí: Albert – Dunovský, Lepič. ŽK: 4:0 (Rezek ml., Radosta, Kubata, Týnavský). Diváci: 200.

Třeboň: Kopecký - Schneider (60. Zavadil), Bartoš, Týnavský, Rezek ml. (86. Candra) - Kubata, Hromádka, Bicenc ml., Matoušek (83. Kocanda) - Radosta (83. Hlubocký), Tůma (69. Ježek).

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „První poločas nabídl vcelku vyrovnanou partii. Vytvořili jsme si několik šancí, ale v zakončení jsme to dobře nevyřešili. Až ve 32. minutě Matoušek poslal míč Tůmovi, který si poradil s obranou soupeře a prostřelil brankáře. Rudolfov měl výškovou převahu, takže centry létaly do našeho vápna především vzduchem, ale naši obránci si s tím poradili. A když něco propadlo, sebral to pozorný brankář Kopecký. Nástup do druhého poločasu se nám povedl. Matoušek po vyhraném souboji posunul míč na Bicence, který našel Radostu a ten střelou pod břevno přidal druhou trefu. Nepolevili jsme a v 59. minutě si po rohovém kopu našel odražený balon Radostu, jenž si jen navedl na střed a zvýšil na 3:0. Hosté inkasovali ještě jednou v 89. minutě, kdy se prosadil střídající Ježek. Musím pochválit celý tým, podali jsme působivý výkon. S výsledkem jsme spokojeni.“

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Po celkem vyrovnané první půlhodině jsme inkasovali a už jsme se nedokázali vrátit do zápasu. Za začátku druhé půle domácí přidali další dvě branky a bylo v podstatě po zápase. Konečný výsledek pro nás vypadá dost hrozivě, ale to se stane. Jedeme dál."

TJ Hluboká - TJ Dražice 4:0 (0:0)

Branky: 53. Otepka z pen., 67. Funda, 84. Rubick. 87. Kadlec. ŽK 1:2 (Křiváček - D. Štecher, Běhoun). Diváci: 120. Rozhodčí: Nedvěd - Albert, Kollmann.

Dražice: Počinek – Pražma (69. Řezník), Horka, D. Štecher (77. J. Stuchlík), Bareš – Novotný, Vačlena (80. Holub), J. Štecher, Turek – Mareš – Běhoun.

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Po celý zápas jsme měli převahu, ale střelecky jsme se dokázali prosadit až ve druhém poločasu. Naše výhra ale byla zcela zasloužená."

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „Hluboká byla po celý zápas fotbalovějším týmem a vyhrála naprosto zaslouženě. V prvním poločase jsme jí přesto byli vyrovnaným soupeřem. Obě mužstva si v něm vytvořila šance, ale podrželi je brankáři. Po přestávce na nás domácí vlétli a dostali nás pod tlak, ze kterého dokázali dát góly. Pravdou je, že dva z nich jsme jim zbytečnými chybami doslova darovali.“