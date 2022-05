ŽK: 2:4 (Kuna, M. Švec – Škrleta, Kubovský, Koblasa, Lukeš). Rozhodčí: Albert – Kollmann, Šimek. Diváci: 110.

Č. Krumlov: Š. Beránek – M. Švec, Kabele, Kuna – Strapek, Novák, Chytrý, Kořínek (66. Svoboda), Vávra – V. Beránek, Růžička.

Táborsko B: Lukeš – Ott, Trantýr, Chotovinský, Koblasa – Kubovský, Brabec (74. Pajer), Jansa, Činčura – Thioub, Škrleta (89. Jelen).

Václav Domin, trenér Č. Krumlova: „Průběh utkání se dá vystihnout poměrně jednoduše. Kdybychom hráli ještě teď, asi bychom gól nevstřelili… Branka hostů pro nás tentokrát byla jako zakletá. První poločas mohl skočit tak 3:1, druhý klidně 4:0. V úvodní části měli největší příležitosti dvakrát Růžička a Strapek, jenž běžel sám na brankáře, po změně stran dvakrát Kořínek či Chytrý, opět Růžička a další. Kromě zmařených šancí však nemám hráčům příliš co vytknout, hráli jsme dobře a měli převahu, kvalitu ale potvrdil i mladý táborský tým, takže zápas měl patřičnou úroveň a nás může mrzet jen ta koncovka.“

Miroslav Jelen, trenér Táborska B: „V první půli se hrál vyrovnaný fotbal a na obou stranách se narodily šance, ale zůstaly nevyužité. Do druhého poločasu jsme vstoupili hodně zakřiknutě a kluci jakoby zůstali v kabině. Soupeř nás vinou toho začal přehrávat, ale naštěstí mu vázla koncovka, a nám naopak dobře pracovala obrana v čele s brankářem Lukešem. Bod z Českého Krumlova samozřejmě bereme.“



TJ Dražice – Jiskra Třeboň 1:3 (1:1)

Branky: 10. Štecher – 26., 48. a 89. Průcha. ŽK: 3:3 (Turek, Štecher, Stuchlík – Radosta, Zavadil, Průcha). Rozhodčí: Izugrafov – Votava, Dimitrov. Diváci: 70.

Dražice: Žák – Bareš (89. Holub), Horka, Šimák, Turek – Novotný (76. Jakub Stuchlík), Veselý, J. Štecher, D. Štecher (64. Böhm) – Mareš (84. Běhoun), L. Stuchlík.

Třeboň: Flaška – Týnavský, Zavadil, Cimerhanzl, Bartoš – Kubín (90. Škarda), Kubata, Rezek (89. Matoušek), Radosta – Hromádka, Průcha.

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „Fotbal jsme hráli bohužel jen nějakých dvacet minut z devadesáti, a proto samozřejmě nemůžeme pomýšlet na úspěch. Je pravda, že jsme v úvodu na Třeboň vlétli, vytvořili jsme si několik šancí a dostali jsme se do vedení. Pak už šla naše hra bohužel výrazně dolů, vyráběli jsme naprosto zbytečné chyby a umožnili soupeři, aby výsledek zápasu otočil. Jsem hodně zklamaný.“

Petr Skála, trenér Třeboně: „Začali jsme špatně, což je u nás poměrně standardní jev. Domácí nás dostali pod tlak, který vyvrcholil v 10. minutě inkasovaným gólem, kdy jsme nechali soupeře projít samotného až před brankáře. Pak jsme však srovnali krok a zlepšenou hru jsme korunovali vyrovnáním Průchy, což byl moc hezký gól. Po změně stran už jsme byli lepší. Kromě dvou branek Průchy, jenž se trefil hned po přestávce a pak na konci, jme měli i další šance, nastřelili jsme rovněž břevno a jeden gól nám nebyl uznaný kvůli ofsajdu. Až na ten úvod kluci utkání zvládli dobře, protože jsme měli i nějaké potíže se sestavou a jen na lavičce jsme museli nechat ne zcela zdravé Matouška s Kopeckým, s nimž tam byl už jen dorostenec Škarda. Body z venku se vždy cení.“

FK Olešník - TJ Osek 0:2 (0:1)

Branky: 27. a 77. J. Říský. ŽK 4:2 (Vojta, Šíma, Nýdl, Rožboud – Křížek, Kubiš). Diváci: 120. Rozhodčí: Ondřej – Panský, Vican.

Sestava - Osek: Křížek – P. Rybák, Němeček, Kubiš, Hromíř – Brabec, Hoch, J. Říský (57. Gondek), Šrámek, Čapek – D. Říský.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Byl to zápas o prvním gólu. Vstřelili ho hosté a my jsme pak marně dobývali jejich branku, ve které byl výborný Zdeněk Křížek."

Josef Mráz, trenér Oseka: "Nejsilnější soupeř, proti kterému jsme zatím hráli. Chyběli nám tři hráči základu, Carda, Sigmund a stoper Krejčí. Z každé lajny tedy chyběl pomalu nejlepší hráči. Postavili jsme to tedy 4-5-1 a na velkém hřišti se snažili vyplňovat prostor. Domácí měli převahu, hráli svou hru kombinovali, ale pokud to prošlo, tak to pochytal Křížek, nebo to dali vedle. Tentokrát asi Olešníku nebylo souzeno dát gól. Na druhou stranu je třeba říci, že to naši kluci odjezdili na krev. První gól jsme dali po rohovém kopu, druhý po přímáku, takže ze dvou standardek. Ale hráli jsme hlavně po lajnách na brejky, měli tam i další dobré věci, ale nedali to. Ve druhém poločase nás Olešník mačkal pořádně. Nám odstoupil pro zranění ještě Kuba Říský, ale ubojovali jsme to."

FK Protivín - FK Olympie Týn nad Vltavou 1:1 (1:0)

Branky: 22. Hrachovec – 50. Hudeček. ŽK 0:2 (Dobal, Vařil). Diváci: 172 diváků. Rozhodčí: Žemlička – Němec, Kaštánek.

Sestava - Protivín: Pícha – Barbotkin (74. Cvachovec), Nedvěd, Vojta, Zach – Urban (70. Hrynevich), Bečvář, Z. Vorel, Zeman (77. M. Janeš) – M. Říha, P. Hrachovec (81. T. Janeš).

Václav Mareš, trenér Týna: "Zápas v Protivíně moc fotbalové krásy nenabídl. Především v prvním poločase bylo utkání z naší strany o spoustě nepřesností. Tahali jsme za kratší provaz, Protivín byl jasně lepší a po zásluze se dostal do vedení. Ve druhém poločase jsme se zlepšili. Bylo to tím, že jsme změnili rozestavění a posunuli jsme Lukáše Stoklasu dopředu. Tímto krokem se naším směrem hra zlepšila, po zásluze jsme vyrovnali, ale přesto si myslím, že dokážeme zahrát i lepší zápasy. S bodem musíme být spokojeni, ale s naší předvedenou hrou především ve venkovních utkáních být spokojený nemohu."

Miroslav Říha, trenér Protivína: "První poločas byl podle mých představ. Hráli jsme dobře, měli šance, ale dali jsme jen jeden gól, což nás nakonec stálo vítězství. Po změně stran jsme hned měli tutovku. Dát ji, asi bylo rozhodnuto. Pak se podařilo soupeři srovnali, nám došly síly a jž nebylo sil na to stav převrátit zpět v náš prospěch. Druhou půli byli lepší hosté a podle mne zasloužená remíza. Týn chtěl hrát fotbal, mají na to tým a dobře se s nimi hraje. My se s Týnem setkáváme i v přátelských zápasech dobře se známe a byl to takový pohodový zápas. Šance ještě byly na obou stranách, ale produktivita nulová."

FC ZVVZ Milevsko - SK Rudolofov 1:2 (0:2)

Branky: 75. Kortan – 22. Prokeš, 36. Pouzar, ŽK 4:1 (Vakoč, Hadáček, Kosobud, Kálal – Šindelář). Diváci: 111. Rozhodčí: Nedvěd – Votava, Vican.

Sestava - Milevsko: Michal Hejl – Kálal, Vakoč, Petr (13. Martin Hejl), Kosobud – Přibyl, Marvan (83. Imbr), Bártík, Novotný (66. Suchan) – Kortan (78. Pich), Hadáček.

Miroslav Strnad, trenér Milevska: "V prvním poločase jsme nepodali optimální výkon. To si musíme přiznat. Druhá půlky byla naopak z naší strany výborná, ale my ty šance zkrátka neproměníme. Rudolfov byl z těch soupeřů z horní poloviny nejslabší, ale my to zkrátka nedokážeme využít. Pomalu ze všeho dostaneme gól a na druhé straně se v koncovce trápíme. Je to tristní. Chybí nám ještě tři zápasy a je třeba něco urvat. Máme fotbalově vyspělý tým, ale kulhá produktivita. S Rudolfovem jsme prospali první poločas, ale ve druhém jsme je tlačili před jejich bránu, měli šance, ale góla zkrátka nedali."

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Do Milevska jsme jeli s cílem neprohrát, což znamená, že bychom byli spokojeni s bodem. Výhra a tři body jsou trochu nad rámec, ale myslím, že jsme si je odvezli zaslouženě."

SIKO Čimelice – Tatran Prachatice 2:2 (1:1)

Branky: 28. Hák, 64. Šťástka – 11. Kovář, 60. Hušek. ŽK: 0:1 (Jakub Rauscher). Rozhodčí: Cigáň – Jevčák, Němec. Diváci: 50.

Sestavy – Čimelice: Šípek – Klimeš, Listopad, Maršík, Viták – Hák (67. Pšenička), Nekl, Káš, Petřík – Šťástka, Říha (76. Nosek).

Prachatice: Hopfinger – Jar. Rauscher, J. Pravda, Hornát, Kovář (75. Toušek) – Makoš, Hušek, Jakub Rauscher, M. Sedláček – Kasík (60. Linhart), Iliev.

Tomáš Smrčina, trenér Čimelic: „Před zápasem i s ohledem na to, jak jsme to skládali, tak bychom remízu brali. Ale v průběhu zápasu, kdy jsme přežili prvních a posledních patnáct minut, tak jsme měli na jaře ke třem bodům nejblíže. Když tedy pominu to, že jsme v Týně inkasovali gól v poslední minutě. Tentokrát jsme si vytvořili poměrně hodně šancí a ani hra nebyla špatná. Asi se v hodnocení zápasu budu s trenérem soupeře lišit, podle něho fotbal plakal. Jak jsem říkal, z naší strany prvních a posledních patnáct minut byla hrůza, ale jinak to bylo solidní. Nezávislí diváci hodnotili zápas jako náš na jaře nejpovedenější.“

Josef Raušer, trenér Prachatic: „Navázali jsme na nekvalitní výkon ze zápasu se Strakonicemi. Dvakrát jsme vedli, nechali jsme si dát dva hloupé góly. Nedali jsme nějaké šance, ale výkon nebyl optimální. Na lavičce jsme měli dva šestnáctileté kluky, takže jeden z nich, Filip Toušek, měl premiéru v krajském přeboru chlapů. To je jediné pozitivum z tohoto utkání.“

Junior Strakonice - TJ Blatná 3:0 (2:0)

Branky: 34. Čapek, 44. Máška, 81. Krejčí. ŽK: 0:0. Diváci: 74. Rozhodčí: Krčín – Boček, Kollmann.

Sestavy – Junior: Kozlík (83. Martínek) – Funda, Žáček, Rozhoň, Čapek – Děd (37. Zelenka), Zábranský (65. Doležel), Zahrádka, Nosek (37. Máška), Petráň (72. Šourek) – Krejčí. Blatná: J. Sedláček – Levý, Kůst (83. Míka), Bláha, M. Sedláček – Novák, Šimůnek, Hlaváč, Bulka – Čadek (15. Maleček), Král.

Luděk Cimrhanzl, trenér Strakonic: "Hra nebyla nijak atraktivní. Pro oko diváka spíše nezáživná. My se dost trápili. Dali jsme do středu zálohy dva mladé dorostence. Blatná se snažila hrát více do těla a bylo to docela náročné. Dostali jsme se do vedení, pak prostřídali a střídající hráč dal v závěru poločasu druhý gól. Trochu jsme se uklidnili, i když Blatná ve druhém poločase sporadicky kousala. Krejčí pak dal deset minut před koncem na 3:0 a bylo rozhodnuto. Body dobré, herní projev takový nebyl, ale důležitá byla výhra. Na deset minut jsme poslali do brány i dorostence Martínka, aby okusil atmosféru mužského fotbalu.

Jaroslav Voříšek, trenér Blatné: "Vyrovnané utkání, ale vyhrává ten, kdo dá góly a ty dali Strakoničtí. Podle mne rozhodl gól na konci poločasu po centru ze strany, kdy to připravil Krejčí spoluhráči do zakončení. První gól jsme dostali ve 34. minutě po rohovém kopu do malého vápna. Nedokázali jsme uhlídat hlavičkujícího hráče. Přesto jsme druhý poločas nevypustili, měli jsme tam nějaké náznaky šancí, ale nedali to. Domácí rozhodli deset minut před koncem z rychlého protiútoku. I přes porážku jsme hráli solidně, nezbavovali se balonů, nenakopávali to. Hra z naší strany nebyla tak špatná, jak naznačuje výsledek.