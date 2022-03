Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Díky oběma soupeřl měl zápas výbornou kvalitu. My jsme byli lepší v prvním poločase, hosté zase ve druhém. Nakonec jsme bylo o něco šťastnější my a tři body zůstaly v Olešníku."

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „V první půli jsme hráli hrozně. Bez zájmu, bez šťávy, všude jsme byli pozdě. Domácí toho samozřejmě využili, i když k jejich druhé trefě z penalty mám trochu výhrady, ale to je věc rozhodčích. O přestávce v kabině proběhla trochu ostřejší konzultace, něco jsme si vysvětlili a řekli, že takový fotbal hrát nemůžeme, že umíme jiný, který nás dovedl tam, kde jsme. A ten jsme hned od začátku druhé půle začali předvádět a zásluhou dvou branek Nováka se nám povedlo vyrovnat. V 58. minutě se zbavil protihráče, všiml si vyběhnutého brankáře a přehodil ho, v 65. minutě se mu povedlo něco podobného, také gólmana přeloboval. Bohužel, v 90. minutě jsme udělali naivní chybu, jeden z našich mladíků nechal v souboji ve vápně nohu, hráč Olešníku upadl a pískal se pokutový kop, který domácí proměnili. V tu dobu jsme měli hrát v úplně jiném prostoru, přišla však zbytečná ztráta míče a kvalitní a zkušený soupeř toho využil. První poločas probíhal v režii Olešníku, druhý zase v naší, takže spravedlivější by byla remíza. Jinak však musím říct, že zápas se musel divákům líbit, bylo to svižné, dynamické, se šancemi i góly.

Branky: 40. a 90. Szó (2x pen.), 26. Toth – 58. a 65. V. Novák. Rozhodčí: Žemlička – Kaštánek, Pravda. ŽK: 1:3. Diváci: 158.

Olympie Týn nad Vltavou – Jiskra Třeboň 1:0 (0:0)

Václav Mareš, trenér Týna: "Do prvního jarního zápasu jsme vstoupili vlažně. Prvních deset minut z naší strany nebylo podle mých představ. Hosté rychle kombinovali a nám to dělalo ze začátku potíže. Po dvaceti minutách jsme tempo vyrovnali, zlepšili jsme důraz v osobních soubojích a začali jsme hosty přehrávat. Dostávali jsme se do brankových příležitostí, které jsme bohužel neproměnili. Do druhého poločasu jsme chtěli hrát naši hru, být stále aktivní a tlačit se do pokutového území. Naše šance, které jsme si vytvářely, zůstaly neproměněny. Bylo to o první brance, kterou jsme vstřelili my. V 70. minutě to na sebe vzal Vladimír Dobal, pohrál si z hostující obranou a nekompromisně zavěsil. Za ty šance, které jsme si po celém utkání vytvořili, jsou tři body a naše vítězství zasloužené. Jediným negativem je vážné zranění Miroslava Bočka, kterému všichni přejeme brzké uzdravení. Nejlepším hráčem byl tentorkát celý tým."

Petr Skála, trenér Třeboně: „Úvodní čtvrthodinka v našem podání nebyla špatná, ale jinak jsme nehráli dobře. Brzy se začal prosazovat Týn, který měl jenom v první půli tři velmi dobré šance. Problémy nám dělal rychlý Dumbrovský a především Dobal, nejlepší hráč na hřišti. Po změně stran jsme se sice zlepšili a snažili se hrát kombinační fotbal, ale chyběl tomu moment překvapení. Ten naopak nepostrádali domácí, kteří se tak dostávali do rychlého přečíslení. Několikrát nás podržel brankář a stálo při nás i štěstí. Nebezpeční jsme byli až v závěru, ale to už jsme prohrávali, když se v 76. minutě prosadil právě Dobal. Hráli jsme složitý fotbal a protivníka jsme moc neprověřili. S naším výkonem nemohu být spokojený.“

Branka: 76. Dobal. Rozhodčí: Dunovský – Jevčák, Mach. ŽK: 3:3. Diváci: 250.

Tatran Prachatice - ZVVZ Milevsko 3:2 (1:1)

Josef Raušer, trenér Prachatic: „Spokojenost nejen s výsledkem, ale i s výkonem dorostenců Srcha a Pravdy. Co jsem si myslel, že na to mají, tak to také potvrdili. Oba to zvládli velmi dobře. Myslím si, že jsme se vrátili, i přes tréninkové manko u některých hráčů, k výkonu, jaké jsme předváděli na konci podzimu. Kluci hrát fotbal umí a myslím si, že jsme byli po celý zápas lepší, dostávali jsme se do šancí, ale dostali strašně jednoduché góly. Ve druhém poločase soupeř prakticky nevystřelil na branku a darovali jsme mu gól. V první půli tam měli pár střel, ale zase jsme jim darovali gól. Na to se musíme zaměřit. Zlaté tři body.“

Miroslav Strnad, trenér Milevska: „Je to škoda. Bod, když si vezmeme šance, bychom si zasloužili. Ale dostali jsme dva góly po chybách. Domácí kopali velice dobře standardky. My naopak góly nedali, o to víc nás to mrzí, když na bod bylo. Určitě je však na čem stavět. My máme především problém s velkou marodkou, chybí prakticky pět hráčů ze základní sestavy. V týdnu ještě vypadl Ondra Kosobud, na kterém jsme chtěli stavět. Kluci bojovali, škoda porážky."

Branky: 15., 52. a 69. Pecka – 27. a 67. Kortan. ŽK: Hráno bez karet. Rozhodčí: Přibyl – Boček, Panský. Diváci: 100.

FC MAS Táborsko B - TJ Osek 0:2 (0:1)

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Táborska: „Do utkání jsme vstoupili aktivněji a zhruba po patnácti minutách šel Škrleta sám na brankáře, ale bohužel se neprosadil. Naopak tu samou šanci měl na druhé straně hostující kapitán Hoch a proměnil ji. Ve 34. minutě nám rozhodčí přísně vyloučil stopera Trantýra. Soupeř i potom pouze bránil od půlky, ale pro nás bylo těžké se v deseti hráčích prosadit. Ve druhé půli přidal Osek gól z penalty a bylo rozhodnuto. Mrzí nás zranění Jansy, snad to s jeho kolenem nebude vážné. Každopádně se z toho musíme oklepat a jít dál.“

Josef Mráz, trenér Oseka: „Počítali jsme s tím, že domácí nasadí nějaké pendly, ale neměli tam nikoho. Oproti zápasu u nás, kdy jich přijelo asi šest. Ale domácí tam měli plno mladých a šikovných kluků. I proto jsme je nechali hrát do plných. Fyzicky byli výborně připravení, rychlí, důrazní, ale do přehuštěného prostoru nic nevymysleli. Taktika nám vyšla výborně, když se domácí za celé utkání dostali do jediné šance, kterou Chaluš chytil. Takže spokojenost. Chodili jsme do rychlých brejků a mohlo to být i více než 2:0. Na druhé straně by to bylo nespravedlivé."

Branky: 16. a 64. (PK) Hoch. ČK: 1:0 (34. Trantýr). ŽK: 2:1 (Lukeš, Činčura – Němeček). Rozhodčí: Izugrafov – Albert, Krčín. Diváci: 50.

Blatná - Dražice 0:1 (0:0)

Jaroslav Voříšek, trenér Blatné: „Podle mého názoru jsme byli o dost lepší, aktivnější, bojovnější a přehrávali soupeře uprostřed hřiště a vytvořili si několik šancí či pološancí. Z jedné střílel v 6. minutě těsně vedle Říha, o chvíli později trefil ze strany tyč Král. Dobrých situací jsme tam v první půli měli dost. Bohužel jsme v úvodu druhé půle po standardce z úrovně velkého vápna inkasovali. Hráč soupeře to poslal kolem zdi. Utkání trochu ovlivnilo vyloučení Kůsta, který po první žluté za řeči dostal hodně přísnou druhou za takový faul nefaul. Půl hodiny jsme hráli v oslabení, přesto jsme se nevzdávali a chtěli solidní výkon završit vyrovnáním. Přišly další příležitosti, ale ty měli i hosté. Závěr byl trochu nervozní, kdy po faulu Šimůnka náš hráč neadekvátně reagoval, strčil do soupeře a po druhé žluté byl vyloučen. V nastaveném čase jsme i v devíti po standardce skórovali, kdy jsme ve skrumáži dopravili balon za brankovou čáru, ale asistent rozhodčího viděl ofsajd a gól nebyl uznán."

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „Zápas se hrál na umělce a za poměrně silného větru, což přispělo k tomu, že to byla doslova 'holomajzna'. Domácí byli v prvním poločase aktivnější, ale nic z toho nevytěžili. Ve druhé půli jsme převzali iniciativu, byli jsme častěji na míči, a nakonec se nám podařilo dát gól Matyášem Stuchlíkem z trestného kopu po faulu na Horku. Měli jsme i další dvě velké šance, kdy šli sami na branku Jirka Štecher a v devadesáté minutě Marian Horka. Naopak při možnostech soupeře nás podržel Michal Baka. V oboustranně nepěkném zápase jsme byli šťastnější.“

Branka: 51. Stuchlík. ČK: 2:0 (62. Kůst, 95. Šimůnek). ŽK: 5:2 (Kůst 2, Šimůnek 2, Hlaváč – Bareš, Mareš). Rozhodčí: Němec – Kollmann, Nedvěd. Diváci: 100.

SIKO Čimelice - Jankov 0:4 (0:1)

Václav Nosek, Čimelice: „První půle byla více než vyrovnaná. Byl to více boj než fotbal a každý tým si vytvořil po jedné šanci. Jankov ji proměnil, my bohužel ne. Navíc před gólem, který jsme dostali, přišla ztráta míče v pokutovém území soupeře, během pěti vteřin rychlý brejk a nešťastný gól. První půle byla remízová. Ve druhé půli přišel rozhodující moment s faulem před našim vápnem a Jankov dal druhý gól z trestňáku. Hned nato jsme šli do deseti a pak již to byl zmar. Ve druhé půli jsme si nevypracovali nic. Za druhou půli si Jankov jednoznačně zasloužil vyhrát,“

Petr Maxa (vedoucí mužstva Jankova): „Na úvod si nemohu odpustit poznámku ohledně hrací plochy. Nechci se nějak dotknout Milevska či činovníků na kraji, kteří schvalují hrací plochy, ale umělka v Milevsku je rozhodně pro krajský přebor mužů nevyhovující. Fotbal se na ní hrát nedá, spíše tam jde o zdraví hráčů. I proto fotbal plakal. Nás může těšit, že se nám v prvním poločase povedla jedna akce, kterou jsme zakončili gólem, a také důležitý zákrok gólmana Komrsky těsně před pauzou. Druhý poločas, troufám si tvrdit, byl plně v naší režii. V 56. minutě jsme přidali druhou branku, o deset minut později byl domácím vyloučen stoper a Čimelice neměly síly na zvrat. Pak se ještě prosadil Popelka a z druhého přímého kopu se podruhé krásně trefil Hanzlík. Netěší nás, jak zápas vypadal, na druhou stranu zvítězit 4:0 na „půdě soupeře“ je velice milé a povzbuzující do dalších jarních zápasů.“

Branky: 22. Voráček, 65. a 84. Hanzlík, 73. Popelka. ČK: 1:0 (66. Bednařík). ŽK: 2:2 (Bednařík 2 – Lošek, Fajtl). Rozhodčí: Vican – Ondřej, Šimek. Diváci: 40.

Junior Strakonice - FK Protivín 2:1 (2:1)

Luděk Cimrhanzl, trenér Junioru Strakonice: „V úvodu utkání jsme měli velkou šanci, nedali ji a soupeř šel brzy do vedení. Najednou se nám to sesypalo, kluci byli najednou jakoby psychicky dole. Protivín převzal iniciativu a jeho hráčů bylo plné hřiště. My prohrávali osobní souboje, byli u nich pozdě a z toho přišly fauly. Hosté tak měli hodně standardek. Ke konci poločasu jsme to trochu vyhecovali, zabojovali a dali dva góly. Nejprve se trefil Nosek hlavou po centru a při druhé prodlužoval Chalupa patičkou do vápna a Funda trefil šibenici. Ve druhém poločase jsme měli ještě Máškou dvě velké šance. Soupeř měl pár standardek, ale bez vyložené šance. Máme důležité tři body. Řeklo by se v domácím prostředí povinnost, ale předvedený výkon nebyl podle představ. Nebyla tam ta fotbalová kvalita. Představoval jsem si lepší výkon. Možná se na výkonu promítlo na tuto dobu až velké teplo. Byla to taková kopaná plná soubojů. Hodně se ztrácelo balonů a souvislou akci aby člověk na obou stranách pohledal."

Miroslav Říha, trenér FK Protivín: "Do zápasu vstoupili aktivněji domácí, kteří si i vytvořili jednu příležitost, kterou nevyužili. Naopak nám se hned z prvního rohu podařilo Urbanem jít do vedení a tím zaskočit domácí. Poté se oba týmy snažily hrát jednoduše dlouhými míči za obranu soupeře, ale bez efektu. Rozhodující úsek zápasu přišel těsně před odchodem do šaten, když se domácím podařilo dvěma slepenými góly otočit zápas. Ve druhém poločase jsme se opticky snažili o vyrovnání, ale domácí nás pozornou defenzivou nepouštěli do šancí a proto vyhráli."

Branky: 42. Nosek, 44. Funda – 8. Urban. ŽK: 1:1 (Funda – Zach). Rozhodčí: Peterka – Votava, Macko.