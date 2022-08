Branka: 51. Máška. Sestava Junioru: Lízal – Prajzler (70. Smola), Boukalík, Kafka, Rybák – Míčka (46. Chalupa), Zahrádka – Máška, Doležal (53. Funda), Zábranský (46. Bílý) - Krejčí (80. Benedikt).

V prvním utkání dalšího ročníku KP jsme hostili silný celek z Týna nad Vltavou a v první čtvrthodince bylo opravdu znát, že jsou silní na balonu a domácí přehrávali, což bylo také zapříčiněno velkou nervozitou u některých mladých hráčů. Do první velké příležitosti se dostali hosté v 10. minutě, když Maitakovu příležitost včasným vyběhnutím Lízal zneškodnil. Hosté dál domácí přehrávali a poté co z domácích spadla nervozita, postupně hru vyrovnávali, ale do šance se nedostávali. Vyprodukovali pouze dva rohy a jednu střelu mimo tyče. To naopak hosté ve 37. minutě další velkou příležitost Dumbrovským spálili.

Druhý poločas se domácí rozehrávali k dobrému výkonu a najednou začali být pro soupeře nebezpeční. V 51. minutě první střela na branku a hned skončila gólem, a to když dobře hrající Kafka našel ve vápně nabíhajícího Mášku, který hlavou rozvlnil síť a tak se domácí ujali vedení 1:0. V 73. minutě domácí předvedli pěknou akci po pravé straně, kterou zakončoval Zahrádka střelou nad branku. Poslední čtvrthodinu opět hosté domácí přehrávali a v 78 minutě měli po faulu ve vápně možnost skóre srovnat z penalty, ale kapitán hostí Vařil poslal penaltu vedle branky. Štěstí přálo připraveným, a tak konečné skóre 1:0 připsalo domácím na konto tři body a dobrý vstup do dalších bojů.

Autor: Jiří Cibulka, vedoucí mužstva