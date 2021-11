V pohledném utkání se rodily šance na obou stranách a do vedení se dostali domácí hráči. Mirovičtí však chtěli potvrdit svou skvělou podzimní bilanci a ještě do poločasu nastříeli tři branky.

Do druhé půle šel místo zkušenéh gólmana Čejdíka mezi tyče Koňas a obránci Mirovic jej nechali hned v úvodu několikrát napospas domácím hráčů. Ti také snížili a dostali se zpět do hry. Ta se vyrovnala a již to vypadalo, že by mohli domácí vyrovnat. To jim však rázně zatrhl Převrátil, na jehož branku již Prachatičtí nedokázali najít odpověď.

Nováček z Mirovic tak drží po podzimu skvělou třetí příčku, přičemž má stejně bodů jako druhé Semice. Oba celky z Písecka ztrácejí na lídra tabulky z Trhovch Svinů tři body.

Tatran Prachatice - SK Mirovice 2:4 (1:3). 13. Šabršula Václav, 48. Hrbek Jan - 21. Štochl Jakub, 32. Převrátil Radek, 44. Císař Jan, 78. Převrátil Radek.