Roman Lukáč, trenér FK Jindřichův Hradec 1910: „Letní příprava je klasická, byť není ideální, protože někteří hráči byli na dovolené či měli jiné povinnosti a také nás trápí nějaká zranění, ale podobně tomu je i jinde. Registrujeme řadu odchodů, budeme se snažit kádr ještě vhodně doplnit a nejlépe do každé řady aspoň o jednoho hráče, protože nemůžeme spoléhat na to, že osa týmu, která zůstala pohromadě, bude pokaždé k dispozici. O tom jsme se přesvědčili v minulé sezoně, kdy jsme ani dva zápasy po sobě neodehráli ve stejném složení. V novém ročníku rozhodně máme ambice hrát o nejvyšší příčky, ale uvidíme, co na to soupeři jako Olešník, ambiciózní nováček Hluboká nebo někdo další.“

OSEK

Josef Mráz, trenér TJ Osek: „Nový soutěžní ročník bude hodně zajímavý. sestoupil z divize Hradec, který určitě nebude špatný, Olešník bude podle mne suverén. Svými ambicemi se netají Hluboká a nepříjemný bude i další nováček ze Semic. Osobně bych byl spokojen do pátého místa a každý krok výše bude úspěch. Záleží také na tom, jak na tom budeme se zraněními, v minulé sezoně jsme nehráli ani jednou kompletní. Hodně se spoléhalo na Zdeňka Křížka v bráně, v nové sezoně, pokud se nic nezmění, tak by měl být na pět až šest zápasů. proto jsme angažovali mladého Lukáše Uhříčka, který by měl být budoucností. Pracuje na sobě, má do toho velkou chuť. Jinak bychom se rádi prezentovali aktivní útočnou hrou, aby se naši fanoušci bavili.“

OLEŠNÍK

Roman Chlumecký, trenér FK Olešník: „Chtěli bychom navázat na minulou sezonu, kdy nám těsně uniklo první místo. Chtěli bychom opět být do třetího místa, případně se pokusit krajský přebor vyhrát. O naše hráče je tradičně zájem, skončili u nás Nýdl, Šíma a Štěch. Vytipovali jsme si jiné hráče a dá se trochu říct, že jsme zkušenost nahradili dravým mládím. Věřím, že to dáme zase dohromady. David Lafata pokračuje, úplně nereálné není, že by za nás některé zápasy odehrál i Bořek Dočkal, jenž teď nikde nepůsobí. Ale to je dotaz spíše na Davida. Určitě by to ale případně bylo jen na některá a asi spíše domácí utkání.

PRACHATICE

Josef Raušer, trenér Tatranu Prachatice: „Stále se intenzivně pracuje na doplnění kádru. V minulé sezoně jsme hráli hodně útočný fotbal, v sezoně nové se musíme více zaměřit na defenzivu. V novém ročníku to bude hodně vyrovnané, nebude v soutěži slabšího týmu. Všichni nováčci budu mít vyšší kvalitu než týmy, které odešly. Tentokrát může hrát až do konce sezony o záchranu klidně polovina mužstev.“

Hlavně ať fotbal všechny baví, přeje si před startem sezony v kraji Tomáš Pintér

JANKOV

Petr Kadlec, trenér SK Jankov: „Máme starosti s kádrem. Pět hráčů nám odešlo do Rakouska a všichni ze základní sestavy. Proto si nedáváme pro sezonu nějaké velké ambice. Hlavně bychom chtěli tým stabilizovat. Netroufám si odhadovat, na co náš kádr bude mít. Spoustu kluků, která už avizovala, že by chtěla skončit, tak přemlouvám k účasti na zápasech. O tréninku to ani tolik není. Mládež nemáme tak kvalitní, aby naši kluci mohli naskočit rovnou do krajského přeboru. Opravdu tak nevím, co od sezony čekat.

TÝN NAD VLTAVOU

Václav Mareš, trenér Olympie Týn: „Chtěli bychom navázat na úspěšnou loňskou sezónu, kdy jsme skončili v krajském přeboru na historickém šestém místě. Soutěž bude po příchodu čtyř nových týmů velmi vyrovnaná a žádný bod nebude zadarmo. Byli bychom spokojeni, pokud bychom se pohybovali v klidném středu tabulky. “

RUDOLFOV

Jiří Nárovec, trenér SK Rudolfov: „V nové sezoně určitě chceme navázat na úspěšný minulý ročník. To znamená, že chceme podávat takové výkony, které nám opět zaručí umístění v horní polovině tabulky. V přípravě jsme trénovali třikrát v týdnu, odehráli jsme i přípravná utkání, ale jestli se příprava vydařila, to nám ukáží až mistrovské zápasy. Odešli Jan Kovačič do Lišova a Martin Kocina na Borek, z Rakouska přišel Jakub Hric z Rakouska a v jednání jsou ještě příchody dalších hráčů. Ze zdravotních důvodů se prozatím do přípravy nezapojili Ondřej Hajný a David Říha.

Největším hnacím motorem fotbalistů Katovic jsou skvělí fanoušci

TÁBORSKO B

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Silon Táborsko: „V mužstvu došlo v letní přípravě k četným změnám. Odešlo nám šest hráčů a přišli čtyři dorostenci. Ještě se snažíme dotáhnout příchod jednoho útočníka. Z tohoto pohledu pro nás bude start do nového ročníku obtížnější, protože mladíci si teprve musejí na dospělý fotbal navyknout. To samozřejmě není jednoduché a nejde to všechno hned. Pokusíme se vylepšit spolupráci s A-týmem a vhodně doplňovat nominace na mistrovská utkání, protože kádr béčka je opravdu velmi úzký. Co se týče cílů, je to u nás vždy podobné: chceme zapracovat mladé hráče, uvést je do dospělé kategorie a hrát pohledný útočný fotbal.“

MILEVSKO

Miroslav Strnad, trenér ZVVZ Milevsko: „Rádi bychom navázali na solidní jarní výkony a posunuli se tabulkou oproti minulé sezoně o něco výše. Kádr jsme vhodně doplnili a věřím, že budeme předvádět dobrý fotbal. Dlouhodobě jsem zastáncem toho, že se má dávat příležitost mladým, a tak určitě jak v prvním, tak ve druhém týmu našeho klubu dáme příležitost dorazovým dorostencům, aby se se otrkali v mužském fotbale.“

STRAKONICE

Tomáš Čakrt, trenér Junioru Strakonice: „Chceme se v nové sestavě prezentovat kvalitní kombinační hrou po zemi. V minulé sezoně jsme měli často zraněné hráče a ne vždy mohli hrát tak, jak bychom si představovali. Věřím, že to bude tentokrát lepší. Razím teorii, že základem úspěchu je kvalitní defenziva. Máme nadstandardního gólmana, kvalitní obranu jsme ještě posílili, takže defenziva je vyřešena. Líbilo by se mi dávat více branek a věřím, že to tak bude. Již loni jsme chtěli být do pátého místa, to sice nevyšlo, ale chybělo nám na šesté a páté místo jen pár bodů, které jsme zbytečně poztráceli. Těšíme se na nové hřiště na Křemelce. Ještě probíhá rekonstrukce další části areálu, ale pokud nenastanou komplikace, tak bychom rádi novou hrací plochu pokřtili na pouť 24. září v derby s Osekem.“

TŘEBOŇ

Karel Bicenc, trenér Jiskry Třeboň: „Převzal jsem mužstvo po Petru Skálovi, který bude působit u třeboňské mládeže. Přípravu jsme zahájili 13. července, trénujeme třikrát týdně a absolvovali jsme i pět zápasů. Co se týče změn v kádru, odešel pouze stoper Martin Cimerhanzl do Jankova a do Hradce se vrátil útočník Jan Kubín. Kádr jsme doplnili o naše talentované dorostence, konkrétně Davida Škardu, Karla Bicence, Matyáše Hlubockého, Adama Ježka a Matěje Blažka. Všichni mi prošli rukama v mládežnických kategoriích, takže je velice dobře znám. Tlačila nás bota na pozici stopera, což jsme vyřešili z vlastních řad, jinak budeme vycházet z kádru, který máme k dispozici a pokud bude potřeba doplnit, učiníme tak v zimní přestávce. Máme mladý tým, jehož věkový průměr ještě snížili zmiňovaní kluci, co přišli z dorostu, ale toho se nebojím a určitě budou dostávat příležitost. Chceme vyhrávat, ale jsme obezřetní, takže bychom se rádi pohybovali ve středu tabulky, abychom se nenamočili do záchranářských prací. Uvidíme, jak nám to s mladíky půjde a na co to bude stačit.“

Fotbalisté Písku představí řadu nových jmen, v ČFL chtějí hrát do pětky

PROTIVÍN

Miroslav Říha, trenér Protivína: „Nový soutěžní ročník bude podstatně náročnější. Tři hráči nám odešli, tři přišli, takže jdeme do bojů se stávajícím kádrem. Přišli mladí kluci a chceme se opírat o kostru týmu, která to táhla v předchozích sezonách. ti mladší jsou zase o něco zkušenější. Věřím, že se posuneme kupředu a nebudeme hrát o záchranu. I když na podzim hrajeme všichni hrajeme o záchranu a v zimě se ukáže, jak jsme na tom. Každý trenér by chtěl hrát pěkný fotbal dopředu, aby se to líbilo fanouškům. Rádi bychom ještě vyztužili dvěma hráči zadní řady a pokud se to podaří, můžeme myslet více na útok. Necháme se překvapit, uvidíme, co soupeři dovolí. Jsem zvědavý na nové týmy, které neznám a hlavně věřím, že se nám vyhnou zranění. Příprava byla v pohodě a na sezonu se již těšíme.“

DRAŽICE

Tomáš Hořejší, trenér TJ Dražice: „Jsem rád, že se nám podařilo vyřešit brankářský post, na který jsme přivedli dosavadního gólmana devatenáctky Táborska Jana Počinka. Z Řepče k nám přišli Miroslav Štecher a Miloslav Pražma a z dorostu Větrov se vrátil Dominik Tůma. Díky tomu se náš kádr rozšířil, což jsme samozřejmě potřebovali. Náš prvotní cíl se nemění: chceme zachránit krajský přebor i pro další sezonu a uspokojit náročné dražické fandy dobrým fotbalem. K favoritům podle mě patří Olešník, Jindřichův Hradec a Prachatice, ale nahoře bude určitě hrát i Hluboká. Při vhodném doplnění se může prosadit i B-tým Táborska.“

TRHOVÉ SVINY

Jan Gažák, předseda TJ Sparta Trhové Sviny a asistent trenéra: „Chceme hlavně udržet krajský přebor, který se u nás hrál naposledy v sezoně 1996/97. Stáli jsme o postup hodně, protože nám dorostla generace kluků, která před pěti lety vyhrála krajský přebor dorostu. Myslím, že jim bude slušet nejvyšší krajská soutěž i mezi muži. Do sezony jdeme se stejným kádrem, který si vykopal postup. Doplnit by ho mohl ještě náš odchovanec Lukáš Zídek, jenž byl v dorostu Dynama a jeho návrat je v řešení. Pokud budou kluci zdraví a nebude je omezovat jejich pracovní vytížení, tak bychom měli být schopni soupeřům v přeboru konkurovat.“

Proč Hradec nedokáže natrvalo zakotvit ve fotbalové divizi?

HLUBOKÁ

Karel Vácha, manažer TJ Hluboká nad Vltavou: „Určitě bychom chtěli hrát horní části tabulky. V přípravě jsme sehráli dobré zápasy i s divizními soupeři, což nám ukázalo, že by to nemusel být nereálný cíl. Líbilo by se mi, kdybychom byli do šestého místa. Ale ukáže se až na hřišti, před sezonou nedokážu odhadnout, jak se nám bude v přeboru dařit. Ale chceme útočit na horní příčky. To platí. Kádr jsme posílili a neměli bychom mít problémy. Rozhodovat ale bude aktuální forma, zdravotní stav a také docházka hráčů na tréninky i zápasy. O kvalitu strach nemám, máme tým poskládaný z dobrých fotbalistů. Teď jenom aby si to sedlo dohromady.“

SEMICE

Marcel Nousek, trenér AL-KO Semice: „Myslím, že máme tým relativně silný a ostudu bychom udělat neměli. Přišla možnost jít do kraje a kluci to chtěli zkusit. Někteří kraj hráli, někteří i výše a věřím, že zkušenostmi do soutěže dobře zapadneme a budeme hrát důstojnou roli. Každopádně je to odměna i pro naše fanoušky i pro celé nejbližší okolí Písku. Když pominu Protivín a Čimelice, tak v nejbližším okolí Písku se krajský přebor dlouho nehrál a pro fanoušky to zase bude nová výzva. Potřebovali jsme zalepit díry v obraně. Mnohdy jsme museli dozadu použít kluky, kteří tam stabilně nehráli. V tom by nám měli pomoci zkušení obránci Listopad s Pšeničkou. Kádr možná ještě doplníme o jednoho hráče z Písku. Měli bychom mít na sezonu 18 – 19 hráčů, což by mělo stačit. Sice někteří pracují jako vojáci či ve zdravotnictví, takže směnují, ale věřím, že se nám budou vyhýbat zranění a na zápasy dáme dohromady vždy kvalitní kádr.“