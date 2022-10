Branky: 82. Hanzlík, 87. Jirkovský. ŽK: 2:3 (Jar. Rauscher, Kasík – Kollár, Fajt, Bürger). Diváci: 70. Rozhodčí: Dunovský – Jevčák, Hanzlíková.

Souboj dvou celků z chvostu tabulky moc fotbalového nepřinesl. Nicméně domácí si vytvořili více nebezpečných šancí. Radoval se však Jankov, který z minima vytěžil maximum.

„Naše zápasy jsou si podobné jako vejce vejci. Ale bez vstřelené branky se zkrátka vyhrát nedá. Tentokrát jsme měli snad dvacet střel na bránu, ale nedokážeme míč dostat do sítě. Hosté vystřelili poprvé na bránu pět minut před koncem a dali gól. Co k tomu říci. Realita je taková, že góly neumíme dávat. Asi jsme někoho učarovali, ale když nedáme ani tisíciprocentní šance, tak vyhrávat nebudeme. Situace je kritická. Tentokrát nevyhrál lepší tým, ale za to si body nekoupíme. Kluků je mi líto, ale kvalita v zakončení je špatná. Trénujeme to pořád, ale při zápase to lítá buď do gólmana, nebo vedle brány. Hráči nechali na hřišti všechno, ale bez gólu je to k ničemu,“ komentoval duel prachatický trenér Josef Raušer.