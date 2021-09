V dalším kole fotbalového krajského přeboru zajížděli hráči Oseka takříkajíc do jámy lvové. Cestovali na hřiště lídra tabulky do Českého Krumlova. Z bodů se radovali domácí.

Osek tentokrát body nebral. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

„Krumlov je určitě favoritem soutěže a hrál opravdu dobře. Jeho hráči si věří, hrají to na jeden či dva doteky, vědí o sobě a hrají moc hezký fotbal. To jsme samozřejmě věděli a zkusili proti tomu postavit taktiku. Celý první poločas nám to vycházelo a soupeře jsme prakticky do ničeho nepustili. První střela na bránu pět minut před přestávkou bohužel skončila gólem. Náš bek uhnul v souboji, bál se, že dostane nakopáno, nešel tam důrazně, soupeř ho přetlačil a odražený míč se dostal k Tůmovi, který prostřelil Křížka. V kabině jsme si řekli, co chceme ve druhé půli hrát, jenže po pěti minutách chtěl bek udělat klička dvěma hráčům, ti mu míč sebrali a bylo to o dva góly. Třetí branku jsme dostali po rohovém kopu. Míč jsme odhlavičkovali od brány, ale jejich hráč to napálil ze třiceti metrů a trefil šibenici. Tři střely na bránu a bylo to 3:0. Tím nechci snižovat výkon Krumlova. Byl lepší, lépe kombinoval, ale větší šance si nevytvářel. My hráli na brejky, ty nám moc nevycházely. Když jsme se tam dostali, tak to zakončení nebylo tak efektivní jako u domácích. V posledních dvaceti minutách se hrál otevřený fotbal. My trefili tyč, břevno, jednou nám chytil gólman samostatný nájezd. Na druhé straně Kříža také chytil nájezd a jednou jsme to zachraňovali na poslední chvíli. Nevím, zda 3:0 odpovídá dění na hřišti, ale domácí měli perfektní zakončení,“ shrnul utkání trenér Oseka Josef Mráz.