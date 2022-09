Branky: 7. Vondrák Tomáš, 10. Husar Andrii, 49. Husar Andrii, 51. Převrátil Radek.

Mirovičtí potvrdili kvalitu svého kádru i ve Lhenicích a potvrdili tak, že budou v této sezoně šlapt na čelo tabulky. "Odehráli jsme další poučný zápas. Přestože jsem se snažil hráče v průběhu týdne připravit na styl hry Mirovic, až realita jim ukázala, jakou kvalitu hosté mají. Hostující hráči na nás vlétli a my až od nějaké 20. minuty alespoň opticky vyrovnali hru, v tu dobu jsme ale již měli dvoubrankové manko. Do druhé půle jsme šli s určitým záměrem, který ale vzal po pěti minutách za své, neboť jsme obdrželi další dvě branky, jednu si dokonce dali vlastní. Soupeř byl velmi efektivní, ale musím říct, že kromě pohybu, důrazu a nesporné fotbalové kvality ukázal svým celkovým projevem na hřišti, že bude opět hrát hodně nahoře, pokud to mohu posoudit. I my se dostali do několika nebezpečných situací, ale chybělo opět více klidu a kvality v koncovce. Snad i trochu štěstí, když hosté dvakrát odehráli míč z brankové čáry. Musíme se podívat na chyby, které jsme udělali, upozornit na ně a co nejlépe se připravit na nejbližší utkání," hodnotil utkání lhenický trenér Ivo Čech.

Lheničtí v dalším kole hostí v okresním souboji nepříjemného soupeře ze Čkyně. Doma hrají i Mirovičtí, na jejich hřiště přijede ještě neporažený celek Vodňan.