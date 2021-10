Roudné – Mirovice 3:2 (1:2). 5. a 59. V. Kadlec – 10. J. Převrátil, 23. V. Ševr.

„Do zápasu jsme vstoupili s několika změnami v sestavě, nastoupili opět Vlasta Ševr a Michal Mrlina, kteří naposledy nastoupili do zápasu s Vodňany. Ale opět na začátku jsme byli ještě v kabinách, kdy domácí po chybné malé domů skórovali už ve čtvrté minutě a vzápětí mohli zvýšit svůj náskok, ale proti byl náš gólman, který vytáhl jeden ze svých zázračných zákroků. Domácí nás neustále zasypávali útoky po obou křídlech a naši krajní beci jim moc nestíhali. Ale hra už se ve středu pole začala vyrovnávat a my udeřili v desáté minutě, kdy částečně uzdravený Matěj Štochl unikl domácí obraně a jeho přihrávku uklidil Kuba Převrátil. Na hřišti byl vidět pěkný fotbal z obou stran a my znovu udeřili z přímého kopu asi ve dvacáté páté minutě, kdy se přesně hlavou trefil Vlasta Ševr. V posledních pěti minutách nás domácí sevřeli, ale sérii asi sedmi rohových kopů jsme ustáli a do poločasu jsme šli s jednobrankovým vedením,“ komentoval první poločas mirovický Břetislav Mikeška.

„Na začátku druhé půle domácí z prvního protiútoku trefili tyč a vzápětí měli ještě dvě dobré příležitosti. Zápas poté plynul v poklidném tempu až do šedesáté minuty, kdy po našem chybném odkopu domácí vyrovnali. Od této doby se oba soupeři snažili jeden druhého přetlačit a dát rozhodující branku. Nikomu se to nepodařilo. Až v devadesáté minutě, kdy chyboval náš gólman Zdeněk Čejdík a už chycený balón mu vypadl před domácího hráče a ten utkání snadno rozhodl,“ shrnul druhý poločas Břetislav Mikeška a doplnil: „Co dodat, přišli jsme o jeden bod, domácí velmi mladé mužstvo mne velmi příjemně překvapilo asi nejlepším fotbalem, který jsem v této soutěží viděl. Myslel jsem, že toto tempo nemohou vydržet, ale odpadali spíše naši kluci. Kaňkou utkání pro nás je však zranění kolena Michala Vitáka. Už těch zranění je opravdu dost a vyhlížíme konec s tím, že se kluci dají do pořádku.“