Mirovice – Netolice 2:1 (0:1). M. Štochl a Kocourek – Varyš.

„Zápas s Netolicemi byl opět jeden z našich duelů, kdy přijede papírově slabší soupeř a my jsme nuceni tvořit hru, a to se nám s naší marodkou vůbec nedaří. Úplně jsme se přizpůsobili nakopávané ze strany hostů a dokonce ti se v deváté minutě dostali do jednogólového vedení, kdy útočník soupeře vyzrál na naší obranu a zavěsil. Z naší strany hrůzný první poločas, kdy jsme si v podstatě nevytvořili žádnou gólovou šanci. Hra byla sice vyrovnaná, ale opět z naší strany nedůrazná a bez známky nějaké fotbalové myšlenky, neskutečných zkažených přihrávek – prostě děs,“ komentoval první poločas mirovický Břetislav Mikeška.

„V poločase si chlapci v kabinách asi dostatečně umyli hlavy, hlavně ze strany těch starších tam proběhlo pár ostrých slov na úkor naší hry a v druhém poločase to bylo na výkonu již znát. Od začátku druhého poločasu jsme se snažili o vyrovnání a to skutečně přišlo brzo, asi v padesáté minutě z hlavy kanonýra Matěje Štochla. Hosté sice hrozili z protiútoků, ale naše obrana pracovala již bez chyb. Asi v šedesáté sedmé minutě jsme výsledek obrátili, kdy se po rohovém kopu trefil opět hlavou Ondra Kocourek. Za zmínku ještě stojí velká příležitost hostí, kdy gólman Čejdík dělal kličku útočníkovi hostí, ten mu vypíchl míč a netrefil prázdnou branku. Poté se zápas dohrál do konce. Za zmínku stojí ještě návrat dlouhodobě zraněných do druhého poločasu Převrátila Radka a Tomáše Vondráka,“ doplnil ke druhému dějství Břetislav Mikeška.

„Poslední zápas hrajeme v Lažišti s Prachaticemi B a doufám, že z naší strany to bude lepší fotbal než s Netolicemi,“ věří v dobrý závěr podzimní části Břetislav Mikeška.