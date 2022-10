Mirovice – Kamenný Újezd 5:1 (3:0). 16., 30. (PK) a 48. M. Štochl, 22. Ševr, 90. Jelínek – 88. Havlíček.

„Po prohraném utkání ve Strunkovicích jsme si řekli, že musíme zapracovat na koncovce a nesmíme již zbytečně ztrácet body, chceme-li udržet kontakt se špicí tabulky. Bez Kuby Štochla a s Jirkou Vitákem na stoperu jsme do utkání vstoupili velmi aktivně a zatlačili hosty k jejich pokutovému území. I přes nevyužití pár šancí jsme první gól vstřelili až v šestnácté minutě z kopačky Matěje Štochla. Hosté byli v podstatě celý první poločas zatlačeni na svoji polovinu a první velkou šanci si vytvořili až na konci, kdy jejich útočník minul branku tváří v tvář našemu brankáři. To již však bylo za stavu 3:0 pro nás, kdy se ve 23. minutě trefil hlavou Vlasta Ševr a ve 30. vstřelil gól z pokutového kopu Matěj Štochl,“ shrnul první půli mirovický Břetislav Mikeška a pokračoval: „Druhý poločas už probíhal v poklidnějším tempu z naší strany i proto, že Matěj Štochl dovršil ve 48. minutě hattrick po dorážce ze samostatného výpadu Kuby Převrátila. Hra se přesunula do středu hřiště a my jsme mohli vystřídat čtyři hráče základní sestavy, aby si také odpočinuli na další utkání. Za zmínku ještě stojí, že se v 80. zranil střídající Petr Kvěch a naše mužstvo dohrávalo v deseti lidech. To hosté využili v 88. minutě a dali svůj první a také poslední gól. Úplně na konci zápasu se trefil za naší stranu po dlouhé době ještě Václav Jelínek a uzavřel skóre na konečných 5:1 pro domácí. Utkání proběhlo v klidu za přispění dobře pískajících mladých arbitrů.“

SKUPINA B

Bernartice – Čtyři Dvory 3:0 (1:0). 13. J. Novák, 44. (PK) T. Fučík, 81. V. Šťástka.

Bernartice pokračují ve velmi dobrých výkonech a dál bojují o nejvyšší příčky tabulky. Body budou chtít i v dalším kole, kdy jedou na hřiště posledních Nemanic. Ale podcenit se nesmí žádný zápas.

Kovářov – Chýnov 1:5 (1:2). 8. T. Děd – 4. a 73. Král, 16 (PK) Mareš, 55. Kavka, 65. Hruška.

Kovářov to měl proti jednomu ze spolufavoritů soutěže složité. Sice má na nebezpečná místa tabulky ještě pětibodový polštář, ale ten se může rychle rozplynout. Je třeba bodovat a třeba hned v dalším kole, kdy Kovářov zajíždí na hřiště nováčka z Třebětic. Ten ale podává velmi dobré výkony.