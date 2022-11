Nová Ves – Mirovice 0:11 (0:4). M. Štochl 4, J. Císař 3, O. Kocourek, K. Mařík, T. Vondrák a R. Převrátil (PK).

„Do utkání jsme vstupovali s pokorou, protože to byli domácí, kteří vedoucí Strunkovice připravili o další body remízou. Začali jsme aktivně, kdy už ve třicáté vteřině si slibnou střelou vytvořil šanci Honza Císař. Domácí to však neprobudilo a ve druhé minutě už se stejný střelec nemýlil a my brzy vedli 0:1. Pokračovali jsme nátlakovou hrou a domácí obrana kupila chybu za chybou, což se odráželo i na výsledkové tabuli. Po gólech Ondry Kocourka a Matěje Štochla jsme ve 24. minutě vedli o tři branky. První domácí šanci zlikvidoval brankář Čejdík. Do poločasu jsme přidali ještě jeden gól z kopačky Honzy Císaře a o zápase bylo v podstatě rozhodnuto,“ shrnul první dějství mirovický Břetislav Mikeška.

„Po změně stran se obrázek utkání nezměnil, domácí chtěli hrát fotbal, ale byli jsme to my, kteří dávali góly. Postupně jsme jich přidali ještě sedm a výsledkem 0:11 jsme domácí deklasovali. Na jejich omluvu lze říci, že i za velmi nepříznivého stavu se neustále snažili útočit a vstřelit nějakou tu branku. Tři jejich ložené šance zlikvidoval brankář Čejdík nebo hráči na brankové čáře,“ doplnil k rekordnímu vítězství Břetislav Mikeška.

V dalším kole čeká na Mirovické domácí duel s nevyzpytatelnou Kaplicí. Měli by však potvrdit současnou formu třemi body a pak mohou čekat, zda vedoucí Strunkovice doma náhodou neklopýtnou v duelu se třetími Vodňany.

SKUPINA B

Bernartice – Dačice 1:3 (0:2). Suchan – Štolba 3.

Domácím utekl úvod utkání a v 7. minutě byl stav 0:2. Snažili se s utkáním něco udělat, ale branka soupeře byla jakoby zakletá. Čestný úspěch dali až v samotném závěru duelu. Porážka znamená propad na čtvrté místo tabulky. Ta je však tak vyrovnaná, že další kolo může vše změnit. Bernartice v něm jedou na předposlední Veselí nad Lužnicí.

Čtyři Dvory – Kovářov 2:4 (1:3). Hofmann a Pavlík – Zítek, Brůžek, Rak a Suchan.

Kovářov si veze ze Čtyráku nesmírně důležitou výhru. Svého soupeře přeskočil v tabulce a opět se může hráčům dýchat o něco lépe. Body budou chtít i z dalšího duelu, kdy hostí poslední Nemanice. Ty by znamenaly kolo před koncem podzimu velkou úlevu a klidnější střed tabulky. Ale pozor, Nemanice v uplynulém kole získaly první výhru sezony, která je může nakopnout.