Mirovice – Vodňany 3:0 (1:0). 26. a 67. (PK) M. Štochl, 68. R. Převrátil.

„Utkání z našeho pohledu opět nezačalo tak, jak bychom si přáli, aktivnější byli hosté, ale pouze při držení balonu. Z první pětadvacetiminutovky stojí za zmínku sólový únik Matěje Štochla, kdy obešel hostujícího brankáře a byl faulován. K údivu všech na hřišti a hlavně diváků přišla od hlavního rozhodčího žlutá karta za filmování našemu střelci. Trochu divná, ale viděl jsem nohu Matěje v poločase a myslím, že si šrám asi sám neudělal. K rozhodčím, kteří nás pískají doma i venku se vyjadřovat nechci a nebudu. Asi ve dvacáté šesté minutě si na centr naběhl Matěj Štochl a hlavou poprvé rozvlnil síť branky hostujícího týmu. Hra se poté přelévala z jedné strany na druhou a za zmínku stojí šance kapitána Vodňan, který minul branku z ložené pozice a poté domácí útočník Císař minul prázdnou branku hostí,“ shrnul první poločas mirovický Břetislav Mikeška.„Ve druhém poločase se odvíjel pohledný fotbal od hráčů obou mužstev a diváci, kteří opět v hojném počtu přišli na utkání, se měli na co dívat. Šance byly na obou stranách, ale další gólová přišla až po faulu na domácího Císaře v pokutovém území. Tentokrát už se penalta pískala a exekutor Matěj Štochl se nemýlil. Hosté se ještě z druhého gólu nestačili vzpamatovat a už lovili míč ze sítě potřetí, kdy se z pravé strany trefil dobře hrající Radek Převrátil. Zápas už se dohrál za tohoto stavu, kdy domácí si třígólový náskok s přehledem uhájili i přes snahu hostujícího týmu, který přispěl svým výkonem k opravdu pohlednému utkání,“ přiblížil druhou půli B. Mikeška a doplnil: „Za zmínku stojí snad už jen čtvrtá vychytaná nula v řadě domácím gólmanem Zdeňkem Čejdíkem, který ve svých čtyřiceti třech letech odvádí skvělé výkony.“

Vimperk – Semice 3:1 (1:1). 31. a 85. L. Frček, 90. J. Pospíchal – 2. L. Čedík.

„K zápasu ve Vimperka jsme jeli bez několika hráčů áčka. Zápas jsme začali dobře a brzy vedli. Bohužel naše nesehranost se ukázala po pár minutách a první poločas jsme se hodně hledali. Vimperk toho využil a začal nás přehrávat. Šance na obou stranách a výborné zákroky gólmanů drželo remízový stav do 82. minuty, kdy šli domácí do vedení po nařízené penaltě. Snažili jsme se ještě vyrovnat, ale nepodařilo se. Chtěl bych moc poděkovat všem klukům z B týmu, kteří s námi do Vimperka jeli a předvedli velice poctivý a dobrý výkon,“ hodnotil utkání trenér Semic Marcel Nousek.