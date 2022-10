Mirovice – Roudné 2:1 (1:1)

Branky: 31. Janota, 81. Ševr – 15. Koretki.

„Utkání druhého týmu se třetím začalo na těžkém podmáčeném terénu. I přesto se hrál poměrně kvalitní fotbal, který se divákům musel líbit. Začali jsme hned v první minutě neproměněnou šancí Romana Peterky. Poté se hra přesunula do středu hřiště, kde se sváděl boj o každý míč. Asi v patnácté minutě nakopli hosté balon po levé straně a z centru zakončili a rázem byli ve vedení 0:1. I přes šance na obou stranách se nám podařilo vyrovnat ve 31. minutě po rohovém kopu, kdy se svou první brankou uvedl Petr Janota mladší. Za zmínku ještě stojí obrovská šance v poslední minutě, kterou trestuhodně zahodil Vlasta Ševr,“ shrnul první poločas mirovický Břetislav Mikeška a pokračoval: „Do druhého poločasu nastoupila obě mužstva se snahou zvrátit utkání na svoji stranu. Mladíci z Malše Roudné dávali našim zkušeným borcům hodně zabrat především rychlostí. Kluci vše skvěle zvládli a vytvářeli si postupně šance. Diváci si však museli počkat až do 81. minuty, kdy míč dorazil do branky hostů Vlasta Ševr. Těsné vedení jsme již udrželi a důležité utkání dotáhli do vítězného konce. Odehráli jsme opět utkání dobré úrovně, na kterou měli zásluhu hráči obou týmů.“

Mirovické fotbalisty čeká v příštím kole další nepříjemný soupeř. Jedou do Nové Vsi, které je sice až jedenáctá v tabulce, ale na zdejším malém hřišti se žádnému soupeři nehraje snadno. Ale Mirovičtí nemají na výběr. Pokud chtějí do čela, musejí vyhrávat všude.

SKUPINA B

Vyrovnané čelo tabulky, kde první dělí pouze dva body od šestého, přináší v každém kole zajímavé duely a kotrmelce v tabulce.

Slavia ČB – Bernartice 1:1 (1:0)

Branky: 43. Pollák – 60. Rakovan.

Ač je Slavia ve spodní polovině tabulky, zápasy s ní jsou vždy velmi náročné. O tom se přesvědčili i hráči Bernartic. Mají alespoň bod a před sebou domácí duel s Dačicemi. Pokud uchrání svůj hrad, mohou se vrátit do čela. Vedoucí Třebětice totiž svedou třaskavý souboj se třetím Meteorem Tábor.

Kovářov – Jistebnice 2:3 (2:3)

Branky: 9. Zítek, 27. Suchan – 18. a 30. Stozsek, 36. Muž.

Kovářov si připsal na konto další domácí ztrátu. Domácí sice dvakrát vedli, ale ani to nestačilo. Spodek tabulky se začíná nepříjemně blížit a Kovářov nyní zajíždí na hřiště Čtyř Dvorů, které nebudou chtít doma ztratit, aby proklouzly do středu tabulky.