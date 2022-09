Mirovice – Netolice 4:0 (1:0). 9. Císař Jan, 68. Štochl Matěj, 73. Ševr Vlastimil, 79. Štochl Matěj.

„Utkání druhého celku tabulky s předposlední by mělo býti asi jenom formalitou, ale my, jak jsme z předchozí sezony zvyklí, vždy máme problémy s mužstvy z nižších pater tabulky. A také hned úvod zápasu přinesl z naší strany laxní přístup a také první náznaky šancí hlavně ze strany hostů, kteří vůbec nepřijeli jako předem poražený celek. K našemu překvapení jsme to byli my, kteří jsme udeřili v deváté minutě brankou Honzy Císaře, který v akci z ničeho posunul míč do netolické brány. Poté zahrozili Netoličtí asi největší brankovou příležitostí, kdy Jirka Viták na brankové čáře zaskakoval za gólmana Čejdíka. Od té doby se změnilo utkání na boj našich hráčů se zahazováním šancí a bravurně chytajícím gólmanem Netolic Varyšem. Do přestávky se šlo za stavu 1:0, kdy za zmínku stojí, že Varyš třikrát vychytal našeho kanonýra Matěje Štochla,“ komentoval první půli mirovický Břetislav Mikeška.

„Ve druhé půli jsme znovu pokračovali ve snaze zvýšit skóre utkání a zároveň se i zklidnit. To se nám povedlo asi 67. minutě, kdy dorážel do branky míč Matěj Štochl. Skoro vzápětí se z rohového kopu hlavou trefil Vlasta Ševr. Poté se projevila i síla naší lavičky, kdy trenér vystřídal hned tři hráče základu a kluci už začali mít hodně navrch. Hosté hrozili pouze z nakopávaných balonů, ale bez nějaké vážnější šance. Asi v osmdesáté minutě odkopl špatně netolický gólman a Matěj Štochl z dálky trefil prázdnou branku. Diváci se dožadovali bůra, ale proti tomu byl brankář Netolic, mimochodem nejlepší hráč utkání. O klidný průběh zápasu se postarala i trojice dobře pískajících rozhodčích. Příští týden jedeme na horkou půdu do Strunkovic, kde musíme předvést určitě o dost lepší výkon,“ dodal Břetislav Mikeška.

SKUPINA B

Kovářov – Loko ČB 5:1 (2:1). 28. Brůžek Michal, 32. Brůžek Michal, 56. Růzha Václav, 85. Brůžek Michal, 89. Rak Lukáš – 16. Ayeb Mohamed Khalil.

Bernartice – Třebětice 0:0.