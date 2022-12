V brance klubu s velmi bohatou historií jsme našli zajímavé jméno: Miroslav Jirkal. Že je vám povědomé? Ano. Nepletete se. Jeho tatínek chytával v Dynamu Č. Budějovice, ve světovém fotbale působil po boku Ivana Haška třeba v Libanonu a aktuálně patří k uznávaným českým expertům. V roli spolukomentátora televizních přenosů glosuje MS v Kataru.

"Podzimní sezonu z celkového pohledu v Dolním Dvořišti můžeme brát pozitivně," říká Miroslav Jirkal mladší. Opřít se může o statistiku: "Jako nováček I. A třídy jsme se umístili na šesté pozici s 15 body." Zajímavé je i podzimní jen lehce negativní skóre: 26:28. "Myslím, že jsme měli bodově na víc," glosuje podzimní část krajské soutěže Miroslav Jirkal mladší. "Bohužel nás ve vyrovnaných zápasech trápila koncovka, na to jsme často dojeli. Nicméně jsme si dokázali, že můžeme hrát s každým a kromě jednoho zápasu s “Kameňákem” nás nikdo herně nepřehrál," připomíná letní zápas na konci prázdnin (28.8.)., kdy Kamenný Újezd dvěma góly Prokopa, dvěma Kotalíka a jedním Dvořáka vyhrál 5:1. Za D. Dvořiště snižoval na 1:2 ve 22. minutě Zeman…

Fanoušci se hodně těšili na derby s Kaplicí. Právem. Zápasy mezi "Doľňákem" a Kaplicí mívají vždycky šťávu. Platilo to i na podzim roku 2022. "Byl to jeden z povedených zápasů," přikyvuje Miroslav Jirkal mladší. "Ten zápas nám vyšel i výsledkově." Podle Jirkala vyhrál lepší tým. Kapličtí si asi myslí něco jiného, ale tady jsou fakta: Pátek 4.9. 2022: Kaplice - Dolní Dvořiště 2:3 (1:2). Domácí poslal do vedení Daniel už v deváté minutě. Hned o minutu později vyrovnal Urazil, který v 1. minutě nastavení prvního poločasu otočil na 2:1 pro hosty. V 74. minutě na 3:1 zvýšil Hošek. O divoký závěr se ještě postarala úspěšná Divokého rána z penalty v 84.- minutě, ale výsledek už zůstal 3:2 pro Dolní Dvořiště.

"Vyhráli jsme zaslouženě," hodnotí brankář hostujícího týmu. "Před sezonou jsme si s nadsázkou řekli, že i kdybychom měli být na konci poslední, tak hlavně chceme porazit v derby Kaplici. Ta se nakonec dostala v tabulce o dva body před nás, takže určitě jí budeme chtít porazit i na jaře a v tabulce se posunout právě před ni." A tak jarní derby má náboj zajištěný už půl roku dopředu…

V ochozech útulného stadionu v D. Dvořišti se docela často objevuje i Miroslav Jirkal starší: "Táta se na zápasy do Dolňáku jezdí dívat," přikyvuje syn uznávané fotbalové české trenérské osobnosti. "Dokonce vedl i jeden trénink a mluví o fotbale i s naším trenérem Štefanem Bršťákem, který podle mého názoru stojí za vzestupem fotbalu ve Dvořišti. Táta už se zná dobře i s místními a fotbal ho u nás baví, protože si myslím, že hrajeme atraktivní fotbal pro diváky, kterých pravidelně chodí naše zápasy opravdu hojně a to i na naše venkovní výjezdy."

Počet fanoušků, kteří cestují za svým "Dolňákem" jen opravdu ohromující. "Na poslední zápas do Vodňan dorazilo sedmdesát našich diváků," uvádí Jirkal mladší číslo, které by mohla Dolnímu Dvořišti závidět i spousta prvoligových klubů…

Říkává se, že za zadních pozic se nejlépe útočí. A že nováček nemůže myslet na postup? Vzpomeňte si v ji hočeském prostředí třeba na Lom, který jako raketa stoupal na Táborsku rok co rok ze soutěže do soutěže… Myslí fotbalisté v Dolním Dvořišti na postup? "Letos už nám opravdu ujel vlak. První kvarteto Strunkovice, Mirovice, Roudné a Vodňany ostatním celkům uteklo o parník." Ten parník, o kterém Miroslav Jirkal mluví, je přesně desetibodový. Vodňany na 4. místě I. A třídy sk. A mají 27 bodů, Kaplice na 5. pozici 17 a Dolní Dvořiště na 6. příčce už zmiňovaných 15 bodů. Jen pro srovnání, tady je pohled na čelo: 1. Strunkovice 35, 2. Mirovice 34, 3. Roudné 29. "Ale v příštích sezonách bychom o postup určitě rádi zabojovali. Potenciál v kádru je. Jen není tak široký. Tým by potřeboval doplnit o jednoho až dva hráče."

Do kategorie nejpovedenějších podzimních zápasů určitě patří derby v Kaplici. "Když ale budu počítat i pohár, výhra 3:2 s o soutěž výš hrající Třeboní také ukázala, že náš tým se nemusí zaleknout ani takových soupeřů." A v rubrice nepovedené zápasy budou mít v Dolním Dvořišti z podzimu roku 2022 navždy zanesený duel: "Ve druhém kole v Kameňáku. Ten se nám opravdu nepovedl. Tam jsme bohužel v obraně hořeli jako papír a v útoku pálili slepými a konečný výsledek 5:1 pro soupeře byl zcela zasloužený." Jako brankář, stejně jako před lety jeho tatínek, má Miroslav Jirkal v popisu práce hlavně chytání. Jeho fotbalovou profesí je kazit radost útočníkům. Ale sám si také rád vystřelí. "Góly občas dávám," přikyvuje s úsměvem. "I když to bývá spíš, když mi trenéři dovolí, abych se ukázal místo v bráně v útoku. Ještě v Olešníku jsem dal pár gólů v rámci přípravy nebo za B tým v okresním přeboru. I v Dolňáku uz jsem si zahrál okres za B tým, ale tam jsem zatím dokázal u gólů jen asistovat."

A co když rozhodčí ukáže na značku pokutového kopu? Tedy u soupeřovy branky. "Na penaltu bych určitě šel. V Dolňáku uz jsem i jednu kopal, ale bohužel jsem ji minulou sezonu proti Sedleci kopnul jako největší uličník a brankář mi ji chytil. Penalt se nebojím. Je ale pravda, že v týmu máme několik hladových střelců, kteří se o tu možnost dát gól z penalty neradi připraví." Miroslav Jirkal si občas rád vystřelí nejen na branku, ale také z kamarádů. Třeba jako ve videu, které posílá soupeři do Kaplice. Určitě se na něj podívejte… Vážněji sympatický jihočeský fotbalista vzkazuje do celého Jihočeského kraje: "Chci popřát lidem krásné nadcházející vánoční svátky a do nového roku hlavně hodně zdraví a ať je provází láska ke sportu."