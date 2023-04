Fotbalový krajský přebor pokračoval 20. kolem. Ze tří zástupců Písecka naplno bodovalo jen Milevsko, které vyhrálo v Jankově. Semice doma nestačily na Třeboň a Protivín si dojel pro debakl do Strakonic. Jak utkání hodnotí trenéři?

Fotbalisté Milevska zvítězili v 20. kole krajského přeboru v Jankově 2:1. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

FC AL-KO Semice – Jiskra Třeboň 1:3 (1:1)

Marcel Nousek, trenér Semic: „Nějak se nám nedaří, máme víc starostí sami se sebou než se soupeři. Naše hra není dobrá, chybí nám kombinace i nasazení. Poslední zápasy to není dobré, nevím, co se s kluky děje. Třeboň byla jednoznačně lepší a zaslouženě vyhrála. Hosté měli od začátku moře šancí a bylo jen otázkou, kdy nějakou promění. My jim nestíhali, byli jsme pomalejší. Když jsme krátce před přestávkou přece jen vyrovnali, mysleli jsme si, že se zvedneme. Ale to se nestalo a soupeř si šel i pro změně stran pro vítězství.“

Branky: 42. P. Keclík – 30. a 75. Radosta, 50. Zavadil. ŽK: 1:1 (Sádlo – Kubata). ČK: 1:0 (66. Pohnán). Rozhodčí: Krčín – Vican, R. Šťastný. Diváci: 90.

Semice: Vondrášek – Pšenička (69. P. Valach), Sádlo, Pohnán – J. Keclík, Listopad – Kačírek (63. Linhart), Zborník, Blažek – P. Keclík, M. Valach (63. Šourek).

Junior Strakonice – FK Protivín 6:1 (4:0)

Miroslav Říha, trenér Protivína: „Zcela zasloužené vítězství domácích, kteří byli před oběma brankami důraznější a hladovější. Od nás to bylo nepovedené vystoupení po všech stránkách. Musíme si to v týdnu vyříkat, protože s takovým přístupem by se nemělo hrát ani přípravné utkání.“

Branky: 23., 39. a 84. Bílý, 10. Krejčí, 27. Chalupa, 57. Jandera – 83. Říha. ŽK: 3:3 (Krejčí, Rybák, Smola – Petr, Hornát, Vorel). ČK: 1:0 (71. Jandera). Rozhodčí: Lepič – Kaštánek, Němec. Diváci: 120.

Protivín: Pícha - Vojík (60. Kozák), Hornát, Nedvěd, Štěpka (60. Kvasnička) - Daniel Bečvář (60. Buko Leroy), Jar. Vorel (73. David Bečvář), Hrachovec, Urban (46. Vojta) - Petr, Říha

SK Jankov – FC ZVVZ Milevsko 1:2 (0:1)

Ondřej Jordán, asistent trenéra Milevska: „Zápas jsme měli prakticky celý ve své moci a už v poločas jsme měli výraznějším rozdílem než 1:0, ale proměňování šancí není momentálně naše nejsilnější disciplína. Krátce po změně stran sudí po takové záhadné ruce sudí proti nám odpískal penaltu, ze které Jankov vyrovnal. Vzápětí však domácí udělali chybu při malé domů, míč před gólmanem vypíchl Hadáček a dal vítězný gól. Minimálně dalších pět brankových příležitostí jsme promarnili, ale zvítězili jsme zaslouženě. Jen ta koncovka nás trápí.“

Branky: 52. (pen.) Kupka – 36. a 54. Hadáček. ŽK: 2:2 (Řehoř, Bláha – Hadáček, Souček). Rozhodčí: Boček – Cigáň, Kollmann. Diváci: 88.

Milevsko: Neužil – Pich, Marvan, Vakoč, Kotrba – Süsmelich (68. Přibyl), Málek, Bártík (74. Souček), Kortan – Hadáček (90. Kálal), Petřík.