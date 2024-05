Fotbalový krajský přebor měl na programu 25. kolo. Ze čtyř zástupců Písecka bodovaly tři. Nejvíce se dařilo Milevsku, které deklasovalo Rudolfov na jeho hřišti devíti góly, přičemž Hadáček s Petříkem zazářili hattrickem. Výhru slaví i Mirovice, kterým v závěru pomohl vlastní gól Týna nad Vltavou. Pro cennou remízu si do Třeboně dojel Protivín. Zachraňující se Semice to měly proti druhému Olešníku těžké, a přestože výsledek vyzněl poměrně jasně pro favorita, domácí tým se za předvedený výkon stydět nemusel.

Fotbalisté Milevska v 25. kole KP nadělili Rudolfovu na jeho hřišti devět gólů a po zápase tak v kabině vítězů propukla nelíčená radost. | Foto: FC ZVVZ Milevsko

SK Mirovice – FK Olympie Týn nad Vltavou 3:2 (1:0)

Michal Čadek, trenér Mirovic: „Zápas na těžkém terénu jsme mohli zvládnout ve větším klidu. To bychom ale nebyli my, abychom si to neudělali složitější. Za stavu 2:0 jsme přestali hrát a mohlo se nám to vymstít. Z poslední naší akce jsme odcentrovali do vápna a hosté si dali vlastní gól. Tohoto vítězství si ceníme, protože po dvou těsných prohrách se k nám tentokrát přiklonilo štěstí.“

Branky: 41. J. Převrátil, 48. M. Štochl, 89. vlastní (Meidl) – 69. Štos, 77. Gutwirth. Rozhodčí: Petričák – Kaštánek, Jeřábek. ŽK: 3:3 (R. Převrátil, Císař, J. Převrátil – Gondek, Dobal, Gutwirth). Diváci: 100.

Mirovice: Čejdík – M. Viták (86. Vondrák), Mařík, Kocourek, J. Viták – Husar, R. Převrátil, Císař – Dolejš, M. Štochl, J. Převrátil (75. Král).

SK Rudolfov – FC ZVVZ Milevsko 0:9 (0:5)

Tomáš Smrčina, trenér Milevska: „V první čtvrthodině se nám podařilo dát rychle tři góly, a tím se určil ráz zápasu. Pro domácí už to pak bylo složité. Musím kluky pochválit, většinu utkání jsme drželi míč, kombinovali a do zápasu jsme přenesli to, čemu se věnujeme na tréninku. Byli jsme trpěliví při zakládání akcí, kluci hráli s míčem rychle a na vzdálenosti, o kterých se spolu bavíme, že chceme hrát. Tím se nám dařilo soupeře přehrávat i v jednotlivých prostorech a dostávali jsme se do poslední třetiny hřiště. Nemyslím, že bychom si vytvořili v tomhle utkání víc šanci než jindy. Jen jsme byli oproti jiným duelům i produktivní.“

Branky: 4., 10., 63. a 87. J. Hadáček, 32., 46. a 76. Petřík, 13. Souček, 19. Kortan. Rozhodčí: Frček – Dunovský, Brych. ŽK: 1:1 (Prokeš – Volf). Diváci: 40.

Milevsko: Michal Hejl – Pich, Marvan, Volf, Přibyl (51. F. Hadáček) – Bártík (46. Martin Hejl), Hušek (64. Samec) – Kortan (50. Baštýř), Petřík, Souček (65. Law) – J. Hadáček.

Jiskra Třeboň – FK Protivín 1:1 (0:1)

Miroslav Říha, trenér Protivína: „První poločas byla fotbalovější Třeboň, ale paradoxně jsme do kabin šli šťastnější my, když se po chybě domácího brankáře prosadil Tomáš Zeman. Hned na začátku druhého poločasu se soupeři podařilo rovněž lacino vyrovnat. S přibývajícími minutami jsme začali přebírat iniciativu a ve druhé půli jsme byli zase my lepším týmem. Vytvořili jsme si spoustu příležitostí, ale vstřelit vítěznou branku se nám nepodařilo. Tentokrát nám chyběl hráč, který by strhl vítězství na naší stranu, ale takový je fotbal.“

Branky: 47. Hromádka – 27. Zeman. Rozhodčí: Vican – Leiš, Jelínek. ŽK: 1:2 (Tůma – Z. Vorel, Říha). Diváci: 180.

Protivín: Váverka - Polanský (89. O. Štěpka), Abatawa Leroy, Zach, Pícha Jan (74. Kulík) - Hrachovec (79. Petr), Daniel Bečvář (67. V. Štěpka), Z. Vorel, Zeman, J. Vorel – Říha.

FC AL-KO Semice – FK Olešník 1:4 (1:1)

Branky: 28. P. Keclík – 61. a 90. Miklík, 24. Martinec, 67. Lafata. Rozhodčí: Novotný – Kollmann, Bartůněk. ŽK: 0:1 (Knietel). Diváci: 42.