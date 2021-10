Semice – Strunkovice 4:0 (3:0). 11. D. Šourek, 29. a 39. M. Valach, 67. P. Keclík.

„Souboj o další body do tabulky proti Strunkovicím začal velmi vysokým tempem právě od mužstva hostí. Nedokázali jsme se vyrovnat s napadáním a rychlým dostupováním soupeře a toto nás provázelo celou první půlku zápasu, kde nás držel po sérii několika standardek gólman Jan Dvořáček. Avšak co nám vycházelo, byla efektivita při zakončení. První gól přišel prakticky z první nejen šance, ale i nakouknutí hlouběji na soupeřovu polovinu. Strunkovice dál pokračovaly ve vysokém tempu hry a možná se jim stalo osudným vysoké napadání, kdy jsme udeřili opět z brejkové situace a dali z druhé šance další branku. Do poločasu přidal ještě Marek Valach svůj druhý gól v zápase a šli jsme do šaten s dobrým výsledkem,“ komentoval první poločas trenér Semic Marcel Nousek.

„Druhá půle už byla o něčem jiném a postupně jsme přebrali otěže i v určování tempa hry a soupeře prakticky k ničemu nepouštěli. Skóre nakonec ještě upravil krásným gólem Pavel Keclík a my si připisujeme další důležité body do tabulky,“ doplnil ke druhému dějství trenér Nousek.