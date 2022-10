Branky: 78. Beran Jakub (pen.) - 4. Urazil Marek, 34. Urazil Marek, 48. Beran Jakub (vl.).

"Další prohra doma, podobné chyby jako v předešlých utkáních. Podle mě, přestože Dolní Dvořiště má kvalitní tým, to byl opět hratelný zápas. Věděli jsme, kde je soupeř nebezpečný, řekli jsme si to a krátce po zahájení hry přesně z té situace inkasovali. Nutno ale říct, že to bylo od hostů kvalitně zahrané. Tohle nás vlastně provází a o tom to celé je, vyrovnaná hra, ale tam, kde se zápasy rozhodují, nemá bohužel náš způsob myšlení a následně ani řešení herních situací potřebnou kvalitu, kdežto soupeř ano a naše snaha, kterou klukům nemohu upřít, je prostě zatím pro úspěšný výsledek málo. V tomto utkání se při dvou brankách soupeře, díky odrazům míče, od nás trochu i odvrátilo štěstí. Nezbývá, než se co nejlépe připravit na další víkend," uvedl k duelu lhenický trenér Ivo Čech.