„Za podzim mi k úplné spokojenosti chybí čtyři body a ty jsme si prohospodařili sami. Nebylo to fyzičkou ani kvalitou hráčů, ale individuálními chybami, které jsme udělali. I.A třídou jsem tak nějak v klidu propluli na vítězné vlně. Ta se vezla tak do osmého zápasu v kraji a pak byly zápasy najednou více náročnější, vyhecovanější a bodovat bylo stále těší,“ vrátil se krátce k podzimní části lažišťský trenér Josef Raušer.

Ještě před startem zimní přípravy se museli Lažišťští začít zabývat několika problémy v jejich kádru. „Postihly nás tři nepříjemné věci. Tou první je to, že Tomáš Vokatý vyslyšel vábení Rakouska, takže s tím nic neuděláme. Chápu ho, rozumím tomu, každopádně je to pro nás ztráta. Druhou ztrátou je Honza Makoš, který odletěl na půl roku studovat do Ameriky. Třetím, kdo je dočasně mimo hru, je Petr Bízek, který je po chirurgickém zákroku. Věřím, že se ještě zapojí a svými zkušenostmi nám pomůže,“ hovořil o ztrátách, se kterými musel dopředu počítat, trenér Raušer.

Sehnat adekvátní náhrady není jednoduché. „Do týmu se vrací Martin Bednár, který by měl být adekvátní náhradou za jednoho z hráčů, kteří oproti podzimu chybí. Petr Bízek by měl do sestavy po rekonvalescenci naskočit snad ve třetím kole. Z plánovaných posil, které jsme měli vyhlédnuté, ale dál nevyšel nikdo. Stále na tom však pracujeme a snad jeden či dva hráči ještě do týmu přijdou. Rýsuje se nám jedno zajímavé jméno, ale zatím bych o něm nechtěl mluvit. Případně uvidíme, zda by na poslední chvíli nevyšel někdo z Dynama či Písku. Oproti tomu Ondra Málek, který avizoval, že se chce o dres v Lažišti poprat, trénuje a hraje přáteláky ve Vimperku. Domluvili jsme se, že se do Vimperka vrátí. Chtěli bychom to ustálit tak, abychom do každého zápasu měli k dispozici třináct či čtrnáct hráčů do pole,“ přeje si doplnit stávající kádr trenér Josef Raušer.

Zimní přípravu chtěli Lažišťští absolvovat v místních podmínkách. Jak se vydařila? „Opravdu jsme se připravovali v domácích podmínkách, navíc jsme jednou týdně jezdili na spinning. Co nás trápilo, je asi podobné jako jinde, že jsme netrénovali v plném počtu. Z důvodu pracovního zaneprázdnění nás chodilo v průměru osm až deset, což není podle mých představ. Soustředění jsme absolvovali v Prachaticích,“ uvedl k zimní přípravě trenér a doplnil: „Hodnotit přípravná utkání nemá význam. Jestli jsme na jaro dobře připraveni, se ukáže až v prvním mistrovském zápase v Oseku.“

A jak tedy trenér Raušer nahlíží na blížící se jarní boje v krajském přeboru? „Důležité pro nás je, že nejsme před startem jara v situaci, že bychom bojovali o holé žití a museli někoho dotahovat. Důležité zápasy budou v Oseku, doma s Rudolfovem, nemáme co ztratit ani s Milevskem. Nikdo neví, s čím přijede béčko Táborska. Pokud bychom uhráli stejný počet bodů jako na podzim a k tomu nějaké dva navíc, tak by to mělo stačit na záchranu krajského přeboru, což bylo také našim cílem do této sezony. Rádi bychom pod sebou i na jaře podrželi Strakonice, Blatnou, Rudolfov a Sezimovo Ústí,“ hledí do jarních bojů Josef Raušer.

Kádr FK Lažiště: Brankáři: David Tesař, Ondřej Vašura. Obránci: Petr Bízek, Jan Macek, Josef Albert, Jaroslav Rauscher, Michal Hojdekr, Dominik Sedláček. Záložníci: Marek Sedláček, Jan Hušek, Jakub Rauscher, Jaroslav Volmut, Martin Bednár, Petr Holub. Útočníci: Jan Linhart, Jan Hrbek.

Na start jara, pokud se vůbec ještě bude hrát, si musíme minimálně měsíc počkat.