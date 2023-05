Start bývalého tvůrce hry Sparty byl pro region velkou událostí a dorazily čtyři stovky diváků. „Samozřejmě to byl jiný zápas, když tady byl Bořek. Přišlo hodně lidí a kluci si s ním chtěli zahrát. Zvláštní utkání to trochu bylo, ale zase jsme z něj nechtěli dělat nějakou show nebo pouť,“ vysvětluje olešnický trenér Roman Chlumecký.

Jeho tým vedl už po čtvrthodince 2:0 a všechno nasvědčovalo tomu, že zápas bude mít hladký průběh. „První půle byla z naší strany dobrá, vedli jsme 2:0 a říkal jsem si, že to bude poklidný zápas a postupně pošleme do hry i náhradníky, aby si Bořkovu návštěvu užili všichni. Druhá půle se nám ale vůbec nepovedla. Chyběl nám pohyb a neměli jsme žádné náběhy. Přizpůsobili jsme se hře soupeře a nakonec jsme se prakticky až do konce strachovali o výsledek, protože utkání mohlo klidně skončit i remízou,“ připouští.

Čtyři sta fanoušků, to je rekordní návštěva letošního jihočeského krajského přeboru. „Udělali jsme zápasu trochu propagaci, takže jsme čekali, že přijde víc lidí,“ přikyvuje Chlumecký. „Jinak nám běžně chodí tak do stovky diváků. Na Bořka jich přišlo hodně a věřím, že byli spokojeni,“ je trenér přesvědčen.

Řada fotbalových klubů na amatérské úrovni strádá, obrovským problémem je úbytek hráčů. Ani v Olešníku není všechno růžové. „Fungujeme v rámci možností. Máme některé kluky v Praze na vysoké škole, kteří chodí na tréninky jenom v pátek. Podobné problémy ale mají asi všude. V týdnu se na tréninku sejde osm až deset lidí, pátek bývá lepší. Ale tak to prostě je,“ jen pokrčí rameny.

V aktuální tabulce přeboru je Olešník druhý se čtyřbodovou ztrátou na vedoucí Jindřichův Hradec. „Chceme hrát co nejvýš a nejlépe přebor vyhrát,“ ujistí trenér. „Ale že bychom nějak naháněli Hradec, to si úplně nemyslím. Chceme být do třetího místa a samozřejmě bychom byli nejspokojenější, kdybychom skončili první. Hlavní ale je, abychom fotbalu odevzdali to, co máme, a bavilo nás to,“ naznačuje filozofii klubu.

O případném postupu do divize v Olešníku neuvažují. „Zatím v Olešníku postupové ambice nejsou. To je hudba budoucnosti. Nemáme mládež, dorost. Vodíme sem kluky z jiných týmů. Momentálně o divizi určitě nepřemýšlíme,“ má jasno.