Branky: 88. Šimek – 70. Přibyl. ŽK: 2:1 (Rozhoň, Staněk – Kosobud).

Sestava Milevska: Neužil – Kálal, Vakoč, Petr, Málek – Kortan (68. Sedláček), Kosobud (67. Přibyl), Bártík, Souček (83. Süsmelich) – Marvan, Hadáček.

„Byl to velice těžký zápas. Domácí to hráli dlouhými balony, rychle to dostupovali a vyráželi do rychlých protiútoků. Nicméně ve druhém poločase jsme byli lepší, nedali penaltu, vytvořili jsme si tři velké šance. Mohli jsme Hadáčkem zvýšit vedení, nedal a prakticky z protiútoku domácí vyrovnali. Ve finále musejí být spokojena obě mužstva. Domácí tam měli nějaké závary v první půli, my měli lepší druhou. Bod tomu z obou stran sluší,“ shrnul utkání milevský trenér Miroslav Strnad.

Začali jsme hrát až po obdrženém gólu, smutnil po utkání Miroslav Grobár

Český Krumlov – Protivín 2:0 (2:0)

Branky: 9. (PK) a 40. (PK) Kuna. ŽK: 2:3 (Svoboda, Filip – Nedvěd, Urban, Cvachovec.

Sestava Protivína: Barbotkin – Štěpka, Vorel Zbyněk, Nedvěd (71. Cvachovec), Zach – Hrachovec (67. Urban), Bečvář, Leroy Abatawa, Urban (82. Hodinka) – Říha, Vorel Jaromír.

„Ve vyrovnaném utkání bez šancí o vítězi rozhodly penalty. V prvním poločase se hrálo opatrné taktické utkání, ve kterém se po našich chybách domácí dostali do dvoubrankového vedení z pokutových kopů. Ve druhém dějství jsme se snažili utkaní zdramatizovat, byli aktivní, vysoko napadali, ale přineslo nám to pouze územní převahu bez šancí. Nyní nám vázne předfinální fáze, takže se velmi obtížně dostáváme do šancí. I přes porážku jsem kluky pochválil za nasazení a přístup. Nejlepšími našimi hráči byli Zach a Štěpka,“ komentoval duel protivínský trenér Miroslav Říha.

Semice za tři body, Mirovice dostaly čtyři branky za čtvrt hodiny

Čimelice – Dražice 0:2 (0:1)

Branky: 6. Šimák, 55. J. Štecher. ŽK: 1:3 (Maršík – J. Štecher, D. Štecher, Běhoun).

Čimelice: Šípek – Klimeš, Listopad, Viták, Nosek (55. Varhan) – Šťástka, Nekl (89. Kulas), Maršík, Hák (68. Pavlíček) – Hegenbart, Petřík.

Čimelice nevstřelily na jaře ve třech zápasech ani gól. Budou muset asi vypsat konkurz na kanonýra. „I tak by se to dalo po zápase s Dražicemi říci. Do 15. minuty jsme měli tři tutovky, ale nic neproměníme. Nakonec po našem rohovém kopu šel soupeř do brejku a otevřel skóre. Dražice ani mockrát v zápase na bránu nevystřelily a daly nám dva góly. My měli minimálně pět tutovek, ale nedali jsme z toho nic. Naopak nám to do brány spadne všechno. Tentokrát jsme měli mít tři body, ale Dražice nás potrestaly v efektivitě a na to se to hraje. Pro nás smutný zápas, protože všichni cítí, že jsme z toho měli něco uhrát,“ komentoval utkání trenér Tomáš Smrčina a dodal: „Potřebujeme protrhnout střeleckou smůlu a na druhé straně musíme být zodpovědnější v obraně, abychom neinkasovali laciné góly. Oba, co jsme dostali, byly zbytečné. Před zápasem neustále opakuji, abychom nefaulovali kolem vápna a hlavně ne chlapa, který je zády k bráně. My uděláme standardku ze situace, kdy hráč nevěděl, co s míčem. A samozřejmě z ní dostaneme druhý gól. Když budeme dostávat takové branky, tak to budeme těžko dohánět.“