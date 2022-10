Branka: 16. Vlk Ondřej.

"Konečně jsme dokázali doma vyhrát. Škoda, že jsme neproměnili ještě alespoň jednu z mnoha šancí, které jsme si vytvořili, ale nakonec výhru 1:0 bereme všema deseti, protože soupeř trefil třikrát tyč, takže konečně při nás stálo i štěstí," hodnotil utkání vimperský trenér Lukáš Sýs.

"Naši kluci makali a musím je všechny pochválit. Věřím, že se utkání líbilo i divákům, protože se hrálo nahoru dolů a na obou stranách bylo vidět dost šancí," doplnil trenér a pokračoval smutnějším tónem: "Bohužel se nám zranil v 74. minutě, po důrazném zákroku hostujícího hráče, náš brankář Jakub Formánek a byl s otřesem mozku převezen do nemocnice. Kubovi přeji za všechny hráče, funkcionáře i fanoušky brzké uzdravení. Do brány tak musel naskočit dorostenec Lukáš Svěchota a do konce utkání už udržel čisté konto a tak slavíme druhou výhru v řadě, moc si jí proti kvalitnímu soupeři z Plané ceníme."