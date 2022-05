Při pohledu do střeleckých statistik je jasné, že ty čtyři branky pro Vás nejsou výjimkou. Párkrát se mi již podařilo dát čtyři i více branek. Shodou okolností jsem zrovna Volarům dal na podzim sedm branek. Ale není to samozřejmě pouze zásluha moje, ale celého týmu.

Takže jste specialistu na Volary?

Dá se říci. Hráli jsme proti nim v této sezoně třikrát, z toho dvakrát doma a já jim dal dohromady dvanáct branek (druhý nejlepší střelec soutěže má aktuálně na kontě 11 gólů – poznámka autora). Je to takový oblíbený soupeř (úsměv).

Ve vacovském béčku to hrajete z hrotu, nebo střílíte branky ze zálohy?

Hraju v útoku.

S kým si to na hřišti nejvíce dáváte?

Super spolupráce je se všemi spoluhráči. Hraje se mi ve vacovském béčku dobře. Je to založené na starší generaci, pár klukům je přes pětatřicet a mají odehráno několik sezon v I.A a I.B třídě. Někdo si zahrál i krajský přebor v mládeži i v dospělých. Je super v takovém týmu hrát. Když se daří celému týmu, tak se člověk také cítí lépe.

Chodíte také vypomáhat prvnímu týmu do I.B třídy?

Chodím, letos jsem chyběl snad jen jednou. Když mě trenér áčka nominuje, nemám problém jít hrát i s áčkem. V současné době je tam docela velká marodka, takže se výpomoc vždycky hodí.

Od pondělí do čtvrtka jste v práci za hranicemi, takže tolik času na trénink asi není.

Dříve jsem si i v Německu zašel na chvíli třeba proběhnout, byly i nabídky k trénování, ale je to složité, když děláte do sedmi či osmi večer. Trénuji tedy až v pátek, navíc jsem i trenér vacovského dorostu.

V každém týmu je vypsána „prémie“ za hattrick a více branek. Co Vás čeká přinést do kabiny?

U nás v týmu je pokladníkem Martin Čtvrtník, který si to pečlivě hlídá. Ale domluvili jsme se na tom, že pokud vyhraji celkového střelce soutěže, tak to pak bude nějaký větší soudek na dokopnou po sezoně.

