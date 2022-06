Doposavad jste dal pět gólů a nyní stejnou porci za jeden zápasy. Bouchly ve Vás střelecké saze?

Abych pravdu řekl, moc zápasů jsem v této sezoně neodehrál. Spíš jsem se věnoval práci. Hraju víceméně až na jaře, za áčko, béčko, chodím trénovat, zkrátka jsem se do toho více vložil. Teď to konečně nese ovoce.

Jak jste viděl ze hřiště těch svých pět branek?První dva góly byly po perfektních centrech. Ty další tři byly podobné v tom, že jsem si převzal míč nějakých 40 metrů od brány, kopl dopředu a soupeřům utekl.

Říkáte první dva po perfektních centrech. Kdo je hlavním nahrávačem?

Určitě Víťa Poláček. to je neskutečný hráč, ten nám vždy zápas vyhraje. Obrovská zkušenost. Ve svém věku je stále v každém zápase nejlepším hráčem na place.

Co Vás těch pět branek bude stát do pokladny?

Nevím, zda budou počítat i béčko, ale již jsem zaslechl, že to bude stát dost. Nechám se překvapit Snad nebudu muset platit v áčku i béčku (úsměv). Ale určitě mě bude něco stát tento rozhovor. To bude možná více než za nastřílené branky.

Dával jste gól i v áčku, hrajete tedy pravidelně i tam?

Na jaře hraji především v áčku a do béčka chodím pomáhat, když mohu.

Výsledky obou týmů Štěkně napovídají tomu, že byste mohli brzy postoupit i do vyšší soutěže.

Rádi bychom. Máme dobré věkové složení, skvělou partu. Lepší tým jsem nezažil a doufám, že co nejdříve postoupíme. Nejraději již v příští sezoně.

Zdroj: Deník