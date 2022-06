Do sítě Smetanovy Lhoty nastřílel pět branek a moc za ním nezaostal ani další velmi zkušený spoluhráč Jiří Bican, který přidal branky tři. V Putimi tedy měli očividně po brankách hlad.

Martin Škulina není mezi Kanonýry Deníku žádným nováčkem. Na začátku května nastřílel také pět branek do sítě Záhoří. Zkušený fotbalista na okresních trávnících prodává své zkušenosti z vyšších soutěží, kdy nastupoval v dresech Písku či Milevska. „Hattricků jsem dal v kariéře několik, čtyři góly jsem asi dal také, ale pět, to asi ne. Možná někdy v mládeži,“ hodnotil v květnu první pětigólový příděl do sítě soupeře.

KANONÝR DENÍKU: Fotbal jsem si díky lidem ve Štěkni zase zamiloval

Tehdy nastoupil poprvé v útoku a na dotaz, zda ještě potrápí nejlepší klubové střelce, s úsměvem odpověděl: „Pokud budu hrát v útoku, tak možná ano.“ A jaký je výsledek? Kolo před koncem sezony má na kontě ve II. třídě Písecka patnáct branek (tři dal z pokutových kopů na podzim v barvách béčka Semic) o branku více než zmiňovaný Jiří Bican a o tři více než další fotbalová ikona v dresu Putimi Michal Polodna.

To, že je fotbal jeho velkou láskou, potvrzuje i fakt, že se věnuje výchově mládeže. Od června je šéftrenérem přípravek v FC Písek a předává své bohaté fotbalové zkušenosti těm nejmenším.

